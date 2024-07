El Vicegobernador homenajeó a empleados legislativos por sus años de servicio

Este viernes 5, por la tarde, en la Sala de Conferencias de la Honorable Legislatura de Formosa, el vicegobernador y presidente nato de dicha institución, Eber Solís, encabezó la ceremonia de reconocimiento a empleados legislativos por sus 25, 30, 35 y 40 años de servicio en dicha Cámara de Diputados, en el marco del Día de la Empleada y Empleado Legislativo.

Solís estuvo acompañado por el bloque de legisladores justicialistas junto a quienes hizo entrega de un presente y compartió un emotivo momento con los homenajeados y sus familias, al mismo tiempo que les hizo llegar el “fraterno saludo” del gobernador Gildo Insfrán.

En ese marco, la diputada justicialista Viviana Guzmán, conversó con AGENFOR y valoró el compromiso de los trabajadores de la cámara legislativa, al mismo tiempo que destacó su “labor incansable y entrega personal”, en lo que considera “un ambiente familiar de larga trayectoria”.

“La verdad que es muy importante el reconocimiento que hace el Vicegobernador, el Presidente Nato, a este personal de tanta trayectoria porque aquí no solamente es una institución del Poder Legislativo, sino que nosotros como funcionarios y diputados de la provincia tratamos leyes, proyectos, pero también hay un equipo de trabajo y un equipo humano por sobre todas las cosas”, indicó.

Y ratificó sus felicitaciones “a ellos por tantos años” y les reconoció no sólo “la parte laboral sino también lo humano” porque “son personas que muchas veces vienen enfermos, dejan sus familias y es un gran sacrificio venir a cumplir una función no fácil y no menos importante”.

Por su parte, Víctor Rolando Lezcano, trabajador legislativo con más de 40 años de servicio, dijo a este medio que haber hecho carrera en este ámbito significa reconocer que “esta es la casa de las leyes, donde se redacta una forma de vida para la ciudadanía”.

Del mismo modo, Gilberto Román González, con más de 36 años trabajando en la Legislatura, consideró al lugar como su casa y destacó la “camaradería” de sus colegas.

“Tengo mucha gente querida acá, toda la gente de Legislatura de aquella época, de los años 80, ya prácticamente hicimos una familia. Y ahora con la incorporación de los jóvenes que hay, es muy lindo disfrutar todos los días porque se acercan las jubilaciones, así que empezamos a disfrutar”, opinó.