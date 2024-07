El Ministerio de Educación y la UPLaB firmaron un convenio de cooperación y articulación de acciones académicas

Este viernes 26, el Ministerio de Cultura y Educación y la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) celebraron un convenio marco de cooperación para articular acciones de promoción del desarrollo de actividades educativas, culturales, científicas y de investigación.

Además, el acuerdo, garantiza la colaboración en la organización de cursos, simposios, seminarios, talleres, conferencias y realización de instancias de formación, capacitación y actualización en temas afines, entre otros aspectos.

El documento fue suscrito por las autoridades de ambas instituciones, el titular de Educación de la provincia, Julio Aráoz y el licenciado Adrián Muracciole, rector de la UPLaB, quienes coincidieron en la importancia de este trabajo en conjunto para contribuir en la excelencia de formación de los formoseños y formoseñas.

Al respecto, el ministro Aráoz, señaló que “el convenio ya entró en vigencia con acciones dadas” y nombró que “por ejemplo, contiene la aprobación de un contrato de comodato por el cual nosotros ponemos a disposición de la UPLaB, 350 hectáreas para que se desarrollen allí los cultivos experimentales y las prácticas profesionales de los estudiantes”.

Resaltó que “no hay que perder de vista que nuestro gobernador Gildo Insfrán siempre afirma que en la educación no existen jurisdicciones”, por ello, marcó que “si lo podemos mirar de esa manera, no existen fronteras en este desafío que compartimos, en este caso particular con nuestra Universidad Provincial”.

Y marcó la importancia de “articular actividades, intercambio de docentes, preparación previa de estudiantes con aspiraciones a continuar sus estudios universitarios y también garantizar las prácticas profesionalizantes”.

Siguiendo esta línea, indicó que “ya hay importantes proyectos como el desarrollo del Acueducto del Norte que va a disparar requerimientos de formación en riego y qué mejor que hacerlo en nuestra propia universidad, desarrollando en ese predio todo lo que tengamos para aportar”.

A su vez, el licenciado Muracciole, valoró este convenio, marcando que “a partir de esto articulamos acciones conjuntas que tienen que ver con lo académico, actividades de extensión e investigación”, destacando que “es fundamental trabajar con los niveles secundarios y aportar, desde lo que podamos, para contribuir a una mejor formación de nuestros estudiantes”.

Y puntualizó que, “desde la UPLaB, tenemos articulaciones académicas que tienen que ver con la formación de, actualmente las cinco carreras, Medicina, Licenciatura en Enfermería, Ingeniería en Producción Agropecuaria, la Licenciatura en Ciencias Ambientales y en Turismo, generando espacios de formación en conjunto con el Ministerio de Cultura y Educación y los estudiantes”.

Pero también, siguió, “que los universitarios aprendan de la experiencia de lo que se hace en los distintos niveles Medios y Superior, teniendo en cuenta que el Ministerio es el órgano rector de los institutos técnicos donde se enseñan carreras relacionadas con la producción y otras que nos sirven para la salida laboral”.

Por ello, al concluir, recalcó que “es fundamental que estemos articulados para compartir los saberes y compartir las experiencias”.