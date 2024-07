Anuncian nuevos aumentos en el gas envasado y una gran variación de precios

Se solicitó al Ministerio de Economía y a la Secretaria de Energía de Nación, el retorno del “Programa Hogar” que se encuentra suspendido, mediante el cual, las familias de menores recursos recibían un subsidio mensual que cubría el 80% del precio de una garrafa de 10 kg, requiriéndose que miles de personas se inscribieran a través del ANSES en su momento, por lo que, se exigió también, “el pago de las sumas adeudadas desde diciembre del 2023 hasta la fecha”-A la desregulación del gas envasado, la quita de subsidios, junto a la suspensión hasta la fecha del Programa Hogar que beneficiaba a miles de personas a través del ANSES y que ha sido neutralizado por el Gobierno Nacional, se le suman nuevos incrementos que llegan en la época de mayor demanda por los fríos que se producen durante los meses de este año, siendo los sectores más perjudicados, como siempre, los más vulnerables y en las Provincias, las del Norte que no poseen red domiciliaria de gas natural. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, recordó que, desde fines del 2023 no existen más precios de referencia para el gas envasado, como sí ocurría anteriormente, estableciéndose un monto máximo que las empresas debían cobrar en sus centros de distribución. Con la actual desregulación, la Secretaria de Energía solo pide que se aplique la Ley de Defensa al Consumidor que no tiene injerencia en los precios y por ello, tenemos nuevos y permanentes incrementos en los valores, así como una gran dispersión de costos que deben pagar los consumidores. En nuestro mercado local, desde el día de la fecha, los tubos de gas se ofrecen a: * Refsa: 10 kg $8.000, delivery $8.500; 15 kg $12.750; 45 kg $48.000. * Amalia Gas: 10 kg $9.000, delivery $11.000; 45 kg $49.000, delivery $49.000. * Lezcano Gas: 10 kg $9.000, delivery $11.000; 15 kg $13.500, delivery $13.500; 45 kg solo delivery $48.000. Se sugirió a los vecinos, adquirir estos productos en la Empresa Refsa Gas, que posee una atención de lunes a lunes en horarios de 8:00 a 20:00 horas en el Parque Industrial, como así también, en los diferentes puntos del Programa Soberanía Alimentaria, donde se venden a un precio especial de $7.500 la garrafa de 10 kg, la cual, también es distribuida con normalidad hacia todas las Localidades del Interior de nuestra Provincia.