Advierten que la situación del transporte en el país “empeora mes a mes”: la caída de pasajeros ronda entre un 30 a 35%

Semanas atrás, en la ciudad de Córdoba, estuvieron reunidas las autoridades de Transporte de la República Argentina donde analizaron la situación que está atravesando el área en cada una de las jurisdicciones.

El director de Transporte de la provincia de Formosa, el doctor Pablo Córdoba, hizo referencia a esta reunión y sostuvo que en esa instancia “el común denominador de todas las provincias es la fuerte caída en la cantidad de pasajeros transportados”.

Además, confirmó que, “según un cuadro comparativo interanual, donde se refleja los meses del año pasado con respecto a los actuales, la caída promedio de pasajeros transportados ronda entre un 30 a 35% aproximadamente”; y advirtió, también, que “la situación empeora mes a mes”.

Esto como consecuencia de la crisis que se agrava, haciendo que la cantidad de pasajeros transportados disminuya prácticamente desde diciembre del año pasado hasta la actualidad. En ese panorama, precisó que “dentro de la provincia de Formosa, tenemos 8.500 pasajeros menos que en 2023, un número muy importante que perjudica a todo el transporte en sí”, alertó.

Quita de subsidios

Sin embargo desde Nación no hay ningún tipo de respuesta, es más, reclamó que “está lejos de la realidad; de hecho le quitaron el subsidio al transporte urbano y suburbano del interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires. Pero menos a las 32 líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que sí se ven beneficiados con el subsidio, por eso la tarifa de un servicio de ómnibus, ferrocarriles y subtes cuentan con una tarifa totalmente distinta a la que tiene el interior”.

En otro orden de temas, afirmó que el movimiento de pasajeros en este receso invernal “un poco vino a oxigenar esta crisis, se trabaja bien pero todavía lejos de la cantidad de pasajeros que se transportaron en el receso del año pasado”.

Aún así, les dio algo de “respiro a las empresas”, aseguró, pero igualmente “están sintiendo la crisis”, por lo que “hay veces que no llegan a poder cumplir con las obligaciones de los pagos a término al personal y a los proveedores y empiezan de esa manera a estirar los plazos” para afrontarlos.

Luego, también sobre el período de receso, informó Córdoba que fueron incorporados algunos servicios de refuerzo al interior provincial, “algunas líneas, como la de la Ruta Nacional N° 81, donde se tuvieron que poner refuerzos en diferentes horarios, pero siempre aclaramos que venimos de una caída y de hecho se han suspendido algunos servicios al interior”.

Esto producto de que “la crisis ha ido mermando la cantidad de pasajeros que se transportan durante la semana”, reiteró, aunque al mismo tiempo rescató como positivo que “todavía en la provincia las empresas no redujeron la planta de personal”.

Enfatizó, contundente, en ese punto que “esto también es gracias a que los subsidios que ha establecido el gobernador Gildo Insfrán para los servicios provinciales permiten amortiguar esta crisis y contribuyen a la vez a que los usuarios abonen una tarifa diferenciada, pagando, en algunos casos que dependen de los recorridos, un 35 o 40% por debajo de lo que sale un mismo recorrido en un servicio de otra jurisdicción de la región”, comparó.

Controles

Por último, fue consultado sobre la proliferación de servicios de transporte no autorizados por la crisis, ya sean remises o taxis “truchos” que hacen viajes interjurisdiccionales, es decir, de una localidad a otra.

En principio, contextualizó que estos móviles se están detectando tanto en Formosa como también en la región “por diferentes situaciones que se dan, concretamente, el de personas que se encuentran que no pueden afrontar el pago de la cuota del auto, otras que no llegan a fin de mes, entonces buscan hacer algún tipo de actividad que lo llamamos clandestino, no autorizado, porque no cuentan con la habilitación de las autoridades competentes para efectuar los viajes”.

Inclusive, acentuó el funcionario, que como esto “creció de forma considerable en estos últimos meses”, es que también desde la Dirección de Transporte reforzaron los controles en los accesos a la ciudad de Formosa y en el interior, agradeciendo también en esto el apoyo de la Policía de seguridad vial “que hace un trabajo destacado en esta materia”.

Es una acción que tiene como fin “detectar aquellas unidades que no están habilitadas para ponerlas a disposición del área de Transporte para aplicar las sanciones correspondientes”.

En definitiva, subrayó que “todo esto se hace para que las habiliten y así puedan prestar el servicio a la gente, teniendo la revisión técnica, el seguro, además que el chofer tenga el carnet habilitante para poder conducir”, entre otros requisitos que se exigen para dicha actividad.