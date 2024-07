Acueducto de la RN 86: Pese a que la Nación frenó el desarrollo del proyecto, la provincia avanza con las cuestiones técnicas

El proyecto del Acueducto para el Desarrollo Social y Productivo en la provincia de Formosa es una obra clave en el norte argentino, que permitirá incrementar la productividad agropecuaria sustentable y garantizar el acceso al agua potable en la región. Si bien cuenta con el financiamiento de USD 200 millones aprobado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, en otra desacertada decisión, el Gobierno nacional del presidente Javier Milei frenó el desarrollo del proyecto.

No obstante, el Gobierno provincial acentúa la planificación de las cuestiones técnicas, teniendo en cuenta la importancia de la obra, ya que permitirá asegurar el abastecimiento de agua cruda para potabilización y riego de la región noreste del territorio, ayudando así a fomentar el desarrollo sustentable de la producción agropecuaria, garantizando una mayor seguridad hídrica y un acceso confiable al agua potable.

Ello quedó evidenciado la semana pasada, en la recorrida que efectuaran diversas instituciones del Gobierno de Formosa, junto a una comitiva de la empresa estatal de agua del Estado de Israel Mekorot y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), por las zonas de influencia del acueducto de la Ruta Nacional N° 86, con el objetivo de compartir el diagnóstico y la proyección de demanda hídrica de las cadenas agroalimentarias y el ordenamiento territorial de la producción.

Participaron el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP), la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA) y el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), como así también el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) y la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

“El proyecto de esta obra tiene una aprobación por parte de la Corporación Andina de Fomento, que ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, por 200 millones de dólares, como bien lo mencionaba el gobernador Gildo Insfrán hace un año, y también un decreto firmado por el anterior presidente de la Nación (Alberto Fernández), al igual que un contrato por parte del Estado Nacional para que se canalicen esos 200 millones de dólares”, enfatizó en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el ministro de la Producción y Ambiente, el licenciado Lucas Rodríguez.

Señaló que “ahora, este Gobierno nacional, que de nacional no tiene nada, sino que defiende solamente los intereses antinacionales que no son los intereses de los productores ni tampoco del común de los trabajadores argentinos, ha paralizado esta obra, no permitiendo la canalización del monto de ese financiamiento”.

Sin embargo, dejó en claro que “estamos trabajando hacia adelante, tal como el gobernador Insfrán lo ha demostrado a lo largo de su gestión, planificando estratégicamente las obras de infraestructura que permitan el desarrollo de los formoseños donde vivan”.

En este sentido, subrayó que “la traza central del acueducto está definida en el proyecto aprobado por la CAF, y nosotros estamos trabajando hacia adelante, determinando las demandas específicas de los cultivos y de las cadenas de producción agroalimentaria para proyectar las obras secundarias y terciarias, las derivaciones, para que el agua de riego llegue a los lotes potencialmente a irrigar”.

Esto justamente formó parte de los objetivos abordados la semana pasada, junto con Mekorot y el CFI, poniendo el acento en las tareas para “ordenar territorialmente la producción, planteando estratégicamente radios de irrigación por cada localidad para que, en una política de construcción de la seguridad alimentaria, también al contar con el recurso hídrico estratégico, podamos ir ordenando la producción en función de los estratos de los productores, desde el centro hacia la periferia”, remarcó el ministro.

Ello teniendo presente que el objetivo es que “cada una de las localidades pueda continuar en la senda de la diversificación productiva y también en la sustitución de importación de alimentos para que en Formosa produzcamos lo que consumimos y existan alternativas de cultivos de renta que nos permitan llegar a mercados nacionales e internacionales”.