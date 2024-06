Tras lamentar el individualismo salvaje del Gobierno Nacional, Ugelli afirmó que “en Formosa contamos con un conductor de la talla del gobernador Insfrán que nos marca un camino”

El administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, ingeniero Marcelo Ugelli, criticó este miércoles la política de ajuste que ejerce la gestión Milei. Cuestionó así la paralización total de las obras, y aseveró que “Formosa cuenta con un conductor de fuste, diametralmente opuesto al pensamiento libertario - anarco capitalista del primer mandatario nacional”

Mirada al Gobierno Nacional

Al visitar el programa Magazine, Marcelo Ugelli enfatizó que el Gobierno de Javier Milei “no gobierna para todos los argentinos” y “cuestiona abiertamente las políticas sociales o habitacionales para el conjunto de la población”.

En términos políticos, asoció al Gobierno Nacional con la ideología del capitalismo salvaje libertario, dónde el Estado, desde esa concepción, “No debe existir”. Dijo que el “capitalismo salvaje se nutre del individualismo y es contrario al Justicialismo que es solidaridad”. “Tenemos pensamientos diametralmente opuestos”, subrayó.

Afirma Ugelli que decir que “no hay plata es una falacia total”, ya que las arcas nacionales se nutren de los aportes de todos los argentinos mediante sus impuestos. “Los impuestos se siguen recaudando, ahora en qué se están utilizando es otra cosa”, advirtió.

“En el exterior Milei dice que está haciendo un experimento con todos los argentinos y que tiene como misión eliminar el socialismo”. “Ellos insisten que quieren achicar el Estado, generar menos clase media”, señaló.

El administrador del IPV diferenció a la Argentina de otros países del mundo. “Argentina es un país de paz, a diferencia de aquellos que están en guerra constantemente”. “Y en Formosa, nuestras banderas de la Justicia Social nos permiten construir sobre lo hecho; en cambio el Gobierno Nacional de Milei llegó a destruir y paralizar”, lamentó.

Ingenieros del Modelo Formoseño

Comentó Ugelli que forma parte de un nucleamiento llamado Ingenieros del Modelo Formoseño. “Somos más de 160 profesionales de la ingeniería en sus diferentes ramas. Nos comprometimos a analizar las cuestiones técnicas y traducirlas a la sociedad en una serie de charlas o solicitadas en los medios”.

“Tratamos de explicar estos fenómenos políticos/sociales que ocurren a nivel nacional y que son diametralmente opuestos a lo que ocurre en Formosa donde contamos con un Estado presente y un gobernador de fuste”.

Política habitacional

Marcelo Ugelli cuestionó la paralización de las obras en todo el país y en especial las de viviendas. “En el esquema de pensamiento del gobierno de Milei es impensado que el Estado le tenga que entregar una vivienda a una persona”.

“Hay obras en distintas etapas en todo el territorio provincial y no hay pago de deudas por parte de Nación”. “No hay solución de continuidad porque el Estado Nacional no se quiere hacer garante”.

A contrapunto, Ugelli afirma que el Estado debe ser el conductor de las políticas generales que promuevan este tipo de obras. “Ellos piensan que por arte de magia el sector privado solucionará los problemas de la gente”. “Esto es algo nunca visto en ningún lugar del mundo”, objetó.

Dijo que el sector privado sólo invertirá en los planos concentrados de la economía; volviendo la “Argentina a transformarse en un país unitario y asimétrico”.

Dejó en claro que el Gobierno Nacional no invertirá en nuevas obras de infraestructuras en las provincias. “Nación no piensa invertir en obra pública y no se hará cargo de las deudas provinciales”. “Ahora se están juntando con los referentes de las provincias para que cada una de ellas se haga cargo de sus obras”, agregó.