Samaniego en los Juegos Evita: “El objetivo del Modelo Formoseño es que seamos hombres y mujeres libres pero buenos y solidarios”

En el marco del lanzamiento de los Juegos Evita Formoseños, el diputado justicialista Agustín Samaniego, tomó la palabra y aseveró a los deportistas presentes que, “en el corazón del Gobernador, que está más fuerte que nunca, están cada uno de ustedes”.

“Y eso se traduce en la decisión política en que, a pesar del gobierno nacional que intenta anular estos juegos tradicionales y hasta cambiarle el nombre, en Formosa, en el marco del Modelo Formoseño, la llama del deporte y la juventud de aquellos que tienen la mejor de la ciencia que es la experiencia, sigue viva”, manifestó.

Y añadió: “Queremos que sepan que la sociedad formoseña, el pueblo formoseño, tiene un gran agradecimiento y una alta valoración a todos los dirigentes deportivos de toda la provincia; muchas gracias a aquellos líderes que entregan su vida por el deporte y la juventud”.

Además, el legislador aseveró que, cuando finalice esta competencia, “seguro tendremos ganadores a los cuales vamos a felicitar”, pero aclaró que “el objetivo central de la organización de estos juegos, y las ansias del Gobernador en ellos, es que se colabore para la formación de hombres y mujeres libres, porque el objetivo del Modelo Formoseño es que seamos hombres y mujeres libres, pero buenos y solidarios”.

“El gobernador ya lo señaló: no existe la posibilidad de que reine en nuestra comunidad la libertad si no existe la justicia social, sin igualdad no hay paz social, sin equidad no existe felicidad para el pueblo. El objetivo de estos juegos, cuando concluyan, se habrá cumplido si ustedes aprendieron un poco más a ser solidarios, a trabajar en equipo, a dolerse del dolor ajeno”, destacó.

Y ratificó: “Vamos a estar satisfechos si ustedes fueron felices y ayudamos y colaboramos a que transcurra con una sonrisa la etapa más feliz de sus vidas. Ese es el gran objetivo, competir, esforzarse, ser disciplinados, pero realmente vamos a estar satisfechos si ustedes son felices, si mancomunadamente llegan al objetivo y aprenden a ser mejores formoseños y formoseñas”.

Al finalizar, Samaniego reiteró la “alta valoración” del pueblo formoseño para con sus deportistas y les aseguró que “el Gobernador y la comunidad confían en ustedes, porque son el presente y el futuro de nuestra provincia”.