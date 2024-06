La Defensoría conmemora el día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas

Hoy, Argentina recuerda el Día de los Derechos sobre las Islas Malvinas, una fecha para reafirmar su soberanía y rechazar nuevamente la ocupación británica, como así también, las políticas negacionistas del actual Gobierno Nacional, desde donde se reivindica y elogia el papel de Margaret Thatcher, responsable de asesinar a 323 tripulantes del Ara General Belgrano que murieron ahogados, quemados o por hipotermia, constituyéndose en el peor desastre naval desde la Segunda Guerra Mundial, pese a que se encontraba fuera de la zona de exclusión, junto a Ronald Reagan, entonces Presidente de los EEUU, aliado incondicional del Reino Unido en la Guerra de 1982-

Este 10 de junio de 2024 el gobierno y el pueblo de la República Argentina conmemoran el 195º aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En aquel año, el Gobierno de Buenos Aires designó Gobernador del Archipiélago a Luis Vernet, quien estaba trabajando en la colonización del Puerto Soledad. El pleno ejercicio de la soberanía fue interrumpido el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas, expulsaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas y las reemplazaron por otras de origen británico.

Si bien el presidente Javier Milei, el 2 de abril pasado, en el acto de conmemoración de los 42 aniversario de la Guerra de Malvinas en homenaje a los excombatientes, reivindicó el reclamo inclaudicable por la soberanía argentina sobre las Islas, remarcó que Argentina deberá ser "protagonista del comercio internacional" para que sus exigencias "sean tomadas en serio". Además, ante la visita del canciller británico David Cameron a las Islas en febrero y sus declaraciones, el mandatario liberal sostuvo que no lo vio como una provocación, ya que "Está en su derecho, porque ese territorio está ahora en manos de Reino Unido”, país con el que no busca conflicto y, pese a que no es la prioridad principal de su gobierno, sí hay que entenderlo como una “cuestión de Estado de largo plazo”. Sobre Cameron, según el comunicado oficial, la canciller Diana Mondino "expresó el malestar por sus declaraciones y su visita a las Islas Malvinas, tras lo cual reafirmó los derechos de soberanía de la República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas y reiteró la disposición de su país a resolver la disputa de conformidad con el mandato de la comunidad internacional". Sin embargo, el reclamo argentino cayó en saco roto. Pocos días después, Londres expandió de manera unilateral su control sobre el Mar Argentino, estableciendo restricciones totales a la navegación y pesca a casi 170.000 kilómetros cuadrados. Frente a la avanzada británica, la Cancillería argentina elevó una protesta ante las autoridades reales. A eso se le suma que, actualmente, como sucede en muchas dependencias del Estado, trabajadores del Palacio San Martín denuncian la parálisis de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, a cargo de Paola Di Chiara. También de las capacitaciones obligatorias a funcionarios de los tres poderes del Estado dispuesta por la Ley 27.671, que fue aprobada en el 2022 y lanzada a finales del año pasado por la administración de Alberto Fernández. En suma, el cóctel actual se conforma con una política exterior pasiva respecto a Londres (Milei ni siquiera mencionó el reclamo argentino en la apertura de sesiones ordinarias), una reivindicación de lo hecho por la Argentina en 1982, que ganaría en potencia si tuviera un correlato en el accionar diplomático, y una administración británica obstinada en fortalecer su posición en el Atlántico Sur.

Aun en esta coyuntura, el pueblo argentino mantiene su permanente e irrenunciable espíritu de recuperar por la vía pacífica de las negociaciones diplomáticas el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.