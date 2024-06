Empadronan a pequeños productores paipperos para recibir exenciones impositivas

Este jueves 27 tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la EPEP N° 19 de Laguna Naineck y en la EPEP N° 255 de colonia El Paraíso “José Hernández” el inicio del registro paippero, que tendrá importantes beneficios para los pequeños productores y sus familias.La actividad contempla a los productores que viven en y de la chacra, con explotación primordialmente familiar, agricultores de hasta diez hectáreas.Accederán a beneficios fiscales como la exención del impuesto de Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos para actos vinculados a la actividad primaria, exención del pago del Impuesto Inmobiliario Rural, además se encontrarán eximidos de presentar la declaración jurada del impuesto sobre los Ingresos Brutos.Este jueves, el Instituto PAIPPA inició el empadronamiento en esta zona productiva, aunque se anticipó que continuará en otras, la semana próxima, en coordinación con otros organismos.La jornada contó con la presencia del administrador general de la Administración Tributaria Provincial, Gustavo López Peña; el coordinador ejecutivo del PAIPPA, Rubén Casco; y el intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch; entre otras autoridades.En declaraciones que formuló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Casco valoró la decisión del gobernador Gildo Insfrán de dotar a los pequeños productores de este beneficio al que se acogerán familias paipperas.Detalló el funcionario que, en conjunto con la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), se realiza el registro informático, y colaborará con los productores que expanden sus ventas a ferias, trasladándose a otras localidades, y también al Plan Nutrir, sin pagar los tributos provinciales a la producción primaria.“Se trata de un logro para ellos. Estamos muy contentos porque el productor cada vez está trabajando mejor, en forma ordenada, con sus papeles, con su RESPA, su registro y su monotributo social, a través de cooperativa y consorcio”, afirmó.Añadió que el ordenamiento y la organización que está teniendo el productor paippero en estos últimos años es de destacar gracias a “una política activa y de seguimiento constante a través de las diferentes instituciones que permiten que esto ocurra”.Por su parte, López Peña explicó que el equipo técnico del organismo fiscal se encuentra asesorando al PAIPPA, como también a los productores en todos beneficios impositivos que trae aparejado estar inscripto como productor paippero.Dijo que además, “en este asesoramiento que llevamos adelante estamos aclarando algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con la exención a Ingresos Brutos, con la exención al Impuesto a los Sellos y a multas que hayan tenido por no registrarse”.En este punto, aclaró que “los productores paipperos que se inscriban ahora y hayan tenido algún tipo de multas por resolución están exentos del pago de esas multas siempre, y cuando estén inscriptos y cumplan con las condiciones de inscripción de este programa”.Importante beneficioPor su parte, el intendente de Naineck Murdoch planteó que esta decisión política del gobernador Insfrán tendrá un aspecto positivo en los productores paipperos que se están estructurando, cuentan con un medio de transporte y salen a comercializar sus productos a los mercados de Formosa, Clorinda y localidades del interior. “Ahora en los controles pueden exhibir su condición de exentos de renta como paipperos”, precisó.Indicó que esto se notará a la “hora de sacar los cálculos” en su producción, por lo que es un importante beneficio para las familias paipperas.En igual sentido se pronunció el productor de Ceibo 13, Oscar Chaparro, quien señaló que cuenta con tres hectáreas donde posee una producción diversa, que destina al mercado local. “Soy paippero, me explicaron muy bien los muchachos que me atendieron, ya pude hacer mi trámite y estoy agradecido con el Gobierno provincial”, subrayó.