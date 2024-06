Audiencia Pública: Exigen al Gobierno Nacional cumpla con su obligación de poner en condiciones la RN 11 y reanude obras paralizadas

Gialluca demandó que, el Estado Nacional vincule a la Provincia de Formosa con la Red Ferroviaria, no solo reactivando el Ramal C-25 Belgrano Cargas, sino también, cubriendo los 174 km que nos separan de la Ciudad de Resistencia, obra esta que redundará en mayor seguridad vial y en una disminución de los costos transportados. Se solicitó reparación integral del “Puente Blanco” y la construcción de otra infraestructura paralela que permita circular motovehículos, vehículos livianos, junto a transportes de personas y cargas, de manera segura, para lo cual se calificó al antes citado “como un puente peligroso y viejo que no cubre las demandas de los vecinos de la ciudad y menos aún las necesidades de los camiones y los colectivos que circulan esta traza nacional”-

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe fue el escenario de una -Audiencia Pública- donde se debatió el deplorable estado de la Ruta Nacional Nº 11 y la falta de obras por parte del gobierno nacional, así como la paralización de otras que se encuentran con un avance de prácticamente 75% y se desconoce el futuro de las mismas. La situación de la nombrada, que atraviesa las Provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa, sigue siendo motivo de preocupación y reclamo por parte de usuarios, empresarios, sindicatos y otros estamentos, que exigen que esta traza nacional sea reparada de manera urgente con fondos del Ministerio de Economía de Nación y a través de Vialidad Nacional o empresas que reanuden obras actualmente paralizadas. La misma estuvo presidida por la Dra. Clara García, Presidenta de la Cámara y los Diputados Provinciales Dr. Pablo Farías, Dr. Sergio Rojas, CPN Dionisio Scarpín y la Lic. María del Rosario Mancini.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, presente en la misma, expresó que los actuales deterioros si bien no se han originado en los últimos seis meses, “no menos cierto es que, al no contarse con respuestas concretas del Gobierno Nacional, advertimos que esta traza podría acabar inutilizada por tiempo indefinido, cayendo la misma en desuso y con ello tendríamos aislamientos que no podemos permitir, pues ello va en contra de los derechos y garantías constitucionales de miles de usuarios que la transitan diariamente y que necesitan que la misma posea una transitabilidad segura los 365 días del año, para evitar mayores números de siniestros viales y pérdidas económicas cuantiosas a vehículos de empresas y pymes que trasladan sus productos por la misma”.

A su turno, el Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, “hizo una diferencia señalando que una cosa es que el gobierno nacional plantee por motivos económicos y por la posición que tiene, no hacer obra pública y otra muy distinta es desentenderse del mantenimiento de la infraestructura vial que es una obligación legal del mismo”, sumándose la diputada María del Rosario Mancini, quien señaló que la situación "no da para más" y "es urgente" que se tomen medidas para mejorar el estado de la ruta. "Estamos reclamando que se hagan los bacheos para que podamos transitar seguros por la arteria, que es nacional e internacional. Está en un total estado de deterioro y abandono, ya no podemos salir los días de lluvia con tormenta, y no hay señalización", enumeró. Anticipó que, si es necesario, un grupo de diputados viajará a Buenos Aires "para levantar las voces por nuestros derechos, por las vidas que se perdieron y para que no haya ningún accidente más en la Ruta Nacional N°11". Durante la audiencia pública, numerosos vecinos, Intendentes, Presidentes Comunales y referentes de las localidades afectadas por el mal estado de la ruta expresaron su preocupación y bronca. "Es una vergüenza que una ruta nacional esté en este estado". "Necesitamos que el gobierno nacional se haga cargo de su responsabilidad y la repare de una vez". La Audiencia Pública concluyó con un petitorio dirigido al gobierno nacional en el que se exige la realización de obras urgentes en la Ruta 11 y la reanudación de las paralizadas, el mismo será entregado a las autoridades nacionales en los próximos días.