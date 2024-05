Rechazan amenazas de la Cámara de estacioneros de servicio de Formosa, de no aprobarse la Ley Bases y su reforma laboral

Gialluca, sostuvo que los consumidores somos los que pagamos impuestos, no solamente cuando cargamos combustibles, sino también cuando adquirimos bienes y servicios esenciales y por ello, sugirió, a los propietarios de Estaciones de Servicio, que concreten sus planteos y propuestas ante el Congreso de la Nación y si quieren cerrar las estaciones que regentean, con seguridad, existirán otras alternativas para abastecernos de carburantes-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, ante la amenaza de los integrantes de la -Cámara de Estaciones de Servicio de Formosa-, cuyo presidente Ángel Luis Bigatti, “afirmó que si el Congreso de la Nación no aprueba la Ley Bases y su Reforma Laboral, las Estaciones de Servicios cerrarían en nuestra provincia”, señalaron que los usuarios y consumidores preferimos que cierren todas las estaciones de servicios nucleadas en la citada cámara, “pues no vamos a convalidar Institucionalmente una Reforma Laboral que generará mayores condiciones de precarización ocupacional en nuestro país y que conlleva beneficios escandalosos para las empresas y empresarios”. Entendemos que la creación de empleos y el aumento de los salarios depende directamente del crecimiento de la actividad económica y de la productividad, pues sin ellas resulta imposible que el mercado mejore sus indicadores de manera sostenida en el tiempo. La actual Reforma Laboral que se pretende, legalizará situaciones de fraude actualmente existente, principalmente en micro emprendimientos, tal como ocurrió en los años 90, derogando multas para las empresas que tengan trabajadores no registrados, bajo el pretexto de destruir la industria de los juicios laborales, la misma implementa un Fondo de Cese Laboral Optativo, -donde los trabajadores tendrán que pagarse su propia indemnización-; y en lo que respecta al paquete fiscal, nuevamente se busca cobrar el impuesto a las ganancias a los asalariados y como contrapartida se baja Bienes Personales para los próximos años. Al mismo tiempo se plantean blanqueos por activos de hasta U$S 100.000 sobre los cuales no se aplicará ninguna alícuota, favoreciendo la introducción de capitales provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico entre otras, al mercado legal.