Mayans reclamó al Gobierno que envíe un presupuesto para saber qué se quiere hacer con el país

Buenos Aires, mayo 15. - El jefe del interbloque de senadores y senadoras de Unión por la Patria, José Mayans, reclamó hoy al gobierno la presentación del Presupuesto Nacional para conocer “qué van a hacer con los destinos del país”, durante la primera sesión informativa del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ante el Congreso argentino.“Necesitamos Presupuesto. Hagan un Presupuesto y así vamos a saber qué van a hacer con los destinos del país”, le enrostró el formoseño al jefe de ministros y agregó: “Nosotros deseamos que le vaya bien al pueblo argentino, pero queremos que el camino sea correcto”.Asimismo, le recordó que la gestión de Javier Milei está gobernando y afectando al pueblo argentino con un decreto de necesidad y urgencia inconstitucional. Y advirtió que la nueva administración va “por el mismo camino de Sturzenegger, Caputo y Macri, pero más rápido, guarda con eso”.En otro tramo de su intervención, desafió al funcionario a mantener un debate con la oposición respecto al rumbo que lleva la Argentina. “¿Se animan a hacer con nosotros un debate?”, preguntó y aseguró que la administración central está haciendo “una ley para veinte empresarios”, por la llamada ley Bases, que va a sembrar el país de narcotráfico, dijo que se trata de una simple “ley de blanqueo”.Acusó, además, al gobierno de construir un “relato” fantasioso de la realidad, pero indicó que, en verdad, lo que hicieron fue “una política de destrucción del salario del trabajador argentino y de los haberes de los jubilados”, que afectó a un universo de alrededor de 20 millones de personas. “No entienden esto, no leen esto, y vienen acá a decir que está pronta la salida del túnel, como decía Michetti (Gabriela, la ex vicepresidenta de Mauricio Macri)”.“Esto es un ajuste brutal. Esto no lo aguanta nadie”, arremetió el dirigente peronista y desmintió que el gobierno nacional no mantenga deudas en materia previsional con los estados provinciales. También, reclamó por la paralización de la inversión pública y por el incremento de los servicios que afectan a bastos sectores de la población.Mayans embistió además contra el DNU 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei, que -a su entender- generó gran inestabilidad jurídica e institucional. “Derogaron con un DNU 83 leyes, ¿cómo va a explicar que reformo 300 leyes con un decreto?”, insistió y apuntó: “No puede ser que lesionen de semejante forma el sistema republicano de gobierno”.Por su parte, su comprovinciana María Teresa González le reclamó al jefe de Gabinete “un presupuesto nacional actualizado”. Recordó que la provincia de Formosa tiene hoy “cincuenta y tres obras financiadas por Nación que están paralizadas” y que los recursos nacionales para financiar obras públicas fueron reducidos notablemente en los últimos seis meses.Entre las obras públicas paralizadas se encuentran: la autovía que une Chaco-Clorinda, otro tanto ocurre con “el acueducto sobre la ruta 86”, que ya cuenta con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, así como con “las obras energéticas” para la provincia.Además, alertó sobre la falta de “provisión de medicamentos oncológicos a través del PAMI”, al cuestionar la respuesta dada por el funcionario acerca de que se estaba cumpliendo con la entrega, e insistió en que “son numerosísimas las personas que reclaman se entregue ese tipo de medicación”.