Ley Bases: “El capítulo previsional es ni más ni menos la pérdida de derechos para los argentinos”

El proyecto de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida popularmente como la “Ley Bases”, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y ahora debe tratar el Senado, incluye cambios en el régimen previsional de jubilaciones y moratorias.

Al respecto, en declaraciones a Agenfor, la subsecretaria de Recursos Humanos del Gobierno provincial, la licenciada Gladis Mazza, evaluó como “sumamente injusto” el proyecto promovido por el Poder Ejecutivo Nacional, alertando que el capítulo referido al régimen previsional “cercena los derechos conquistados con mucho esfuerzo a lo largo de los años y es la contracara de lo que está pasando en otras partes del mundo”.

Recordó que “no hace mucho, la ciudad de París tenía un serio problema en los espacios públicos porque estaban reclamando por derechos laborales y previsionales, y nosotros que los tenemos, estamos a punto de perderlos”.

En ese sentido, enfatizó que “todos tenemos que tomar conciencia de que es nuestro deber luchar para sostener los derechos que nos han costado mucho. La Argentina los tiene y es ejemplo en el mundo por ello, cuando hay países están en la búsqueda de esos derechos. Sin embargo, nosotros los tenemos, pero estamos siendo amenazados de perderlos”.

Aseveró que “todo lo que nos propone este capítulo previsional es ni más ni menos la pérdida de derechos para los argentinos, para mucha gente que no tiene las condiciones para jubilarse, pero sí llega a la edad y por alguna razón de la vida, como hemos visto en cientos de testimonios, sus patrones no les han hecho los aportes y hoy no pueden acceder a la jubilación”.

No obstante, subrayó que ante este difícil contexto nacional, “los formoseños tenemos que confiar en nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, y estar atentos, porque no es un tiempo bueno para los que vivimos en el país”, debido a las medidas libertarias de ajuste y desfinanciamiento.

Acentuó aquí que desde la Subsecretaría de Recursos Humanos se puso en marcha el Programa “Preparación y Acompañamiento para la Jubilación”, que está direccionado a aquellos agentes pertenecientes al Poder Ejecutivo Provincial que, en un plazo no mayor de un año, están por finalizar su actividad laboral.

Consta de cuatro módulos que se van desarrollando en un encuentro semanal. En los mismos se tratan temas como el abordaje psicosocial en la etapa de la jubilación, los requerimientos previsionales, las transferencias de saberes a la organización y actividad física y responsable, interviniendo diferentes organismos del Estado provincial.

“Desde la Subsecretaría queremos mirar a esa etapa de la vida que es la jubilación como una instancia en la cual el Estado siempre estuvo y va a seguir estando”, destacó la funcionaria al referirse a dicho programa.

Y ahondó que durante los encuentros “la Caja de Previsión Social (CPS) tiene una serie de servicios que comparte”, al igual que el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), “a través del Programa de Salud Mental con un abordaje psicosocial para la preparación de la etapa de la jubilación”, y la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, “con un enfoque responsable de la actividad física”.