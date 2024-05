“Le solicitamos al Presidente Milei que deje de lado los discursos de odio y violencia”

En un comunicado de prensa, emitido por el partido político Movimiento de Acción Popular (MAP), se solicitó al Presidente Javier Milei y a todo su equipo de comunicación política y marketing, “que dejen de lado todos los discursos y proclamas de odio y violencia que no hacen más que exacerbar aún más los ánimos de toda nuestra sociedad que ya está atravesada por el hambre, la extrema pobreza y la desesperanza”.“Al conmemorarse un nuevo aniversario de la creación del Primer Gobierno Patrio, vemos con tristeza y decepción que desde la misma alta investidura del actual Presidente de la Nación Javier Milei, se promueven una catarata de epítetos peyorativos hacia diversas figuras y sectores de la política nacional, y cuyos ejemplos concretos evitaremos adjetivar, pero que a diario se muestran principalmente y por una parte-, a través de las Redes Sociales (Wassap, Tiktok, red social “X”, los canales de televisión La Nación+, Canal A 24, TN, América, etc; y por la otra parte y lo más grave aún, éstos epítetos, provienen del mismísimo primer mandatario, tal como recientemente ocurriera con su visita a España y su último acto-show en el Luna Park, sin olvidarnos ni dejar pasar por alto los graves insultos a los Gobernadores, Diputados Nacionales y Senadores y a todo aquél y/ó aquella persona que se atreva a disentir con la aplicación de sus políticas neoliberales y ajuste brutal realizado en éstos cinco primeros meses de gestión”, dijo el presidente del MAP, Víctor Pereira..-“No menos importante es dejar pasar por alto ni soslayar, el duro mensaje que el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció en el Te Deum ante todo el gabinete de Javier Milei, donde entre otros temas también advirtió sobre el odio y dijo que “hay pocas cosas que corrompen y socavan más a un pueblo que el hábito de odiar”, y antes de finalizar su intervención le pidió compromiso para que haya “acciones de gobierno y políticas públicas necesarias” que modifiquen de manera digna la vida de los argentinos”, reza el comunicado del MAP.Asimismo, dijo Pereira, “el carácter excéntrico y dislocado del Presidente, no lo habilita de ninguna manera a expresarse -en cuanto escenario y canales de Televisión que le dan espacio-, de una manera inapropiada, irrespetuosa, satírica y burlón, ya que ello no sólo alimenta la fragmentación, sino también ahondan la grieta política entre todos los actores sociales, políticos y económicos de toda la sociedad argentina. Por todo ello y una vez más, es que le interpelamos y le solicitamos al todo el arco político del colectivo “La Libertad Avanza”, a terminar de una buena vez y antes de que sea demasiado tarde, a dejar de lado estas prácticas comunicaciones aberrantes, y mensajes de odio y violencia, que ya caracteriza al gobierno nacional libertario de Javier Milei”, finalizó diciendo el dirigente del MAP, Víctor Pereira.-