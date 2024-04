Se estima que más de la mitad de los argentinos y viven en la pobreza

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca denunció que, por los aumentos de precios en los alimentos, medicamentos, servicios públicos esenciales, energía eléctrica, agua potable, gas, alquileres y otros, en los primeros meses del 2024, “la clase media va rumbo a la extinción y los que eran pobres hacia la indigencia”-

La Canasta Básica Alimentaria se incrementó en un 11,9% en marzo, según informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por lo que una familia tipo necesitó $773.385 para no ser pobre, sin incluir el valor de un alquiler de vivienda, lo que determinó que esta misma familia requiriera ingresos por $359.000 para no caer en la indigencia. En el caso de un hogar de tres integrantes la Canasta Básica Total llegó a $ 615.705, la cual incluye vestimenta, transporte, medicamentos y la Canasta Básica Alimentaria fue de $ 285.048. Para una familia de 5 miembros la CBT alcanzó los $ 813.431 y la CBA a $ 376.588; todo ello por los incrementos de alimentos y tarifas de los servicios públicos en los primeros meses del 2.024. Por lo cual, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se consideró que en el mes de marzo una familia tipo para ser considerada de clase media debió tener ingresos superiores a $ 1.100.000, complicándose esta situación si la misma alquila una vivienda. Esta es la razón por que la denominada clase media asalariada y profesionales van cayendo en la pobreza y los que ya eran o son pobres se desploman en la indigencia. En nuestro país la pobreza trepó al 52% de la población en el primer trimestre del año, porcentaje que implica que 1,5 millón de personas cayeran en esa situación durante ese período, estimación que ha sido concretada por el economista Martín González Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella, quien indicó: "como aumentó tanto la Canasta Básica Total y los ingresos no se han recuperado, la pobreza subió".