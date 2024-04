Para Sosa, "la oposición local juega a desentenderse del desastre que causó Milei en transporte, energía y hasta nos pone en guerra"

En el marco de un numeroso encuentro popular de la agrupación "La 17 Militante" en el barrio Guadalupe, el referente de ese espacio político, Marcelo Sosa, apuntó sobre opositores locales tras acusaciones mediáticas de algunos legisladores.

Sosa se refirió al arco opositor fomoseño y aseguró que le genera incertidumbre al referirse a ellos, "ya no sabemos si son radicales, del Pro, Cambiemos o libertarios, porque ni el traje del camaleón no es tan cambiante como estos de ideología y bandera".

"En cuanto a los ataques que intentan poner de manifiesto que existe una feroz interna en el justicialismo y que aprovecho la situación del transporte para realizar este tipo de eventos, están equivocados. Siempre, como buen peronista, hice eventos populares. Más aún, con la sensibilidad social que caracteriza a hombres y mujeres seguidores de Perón y Evita, buscamos dar un granito de arena para, aunque sea en lo mínimo, paliar el mal momento", argumentó.

En ese sentido, afirmó que "vimos que la gente empezó a movilizarse en medios alternativos y decidimos sortear bicicletas. ¿Me podría explicar dónde está lo malo? Pero pasa que el verbo hacer no forma parte del lenguaje opositor, que no solo no conoce el territorio, sino que con declaraciones mediáticas intentar ocultar que el verdadero responsable de la situación del transporte es Milei,ya que eliminó los subsidios al transporte y en casi todo el país, se generó este caos".

El concejal justicialita sostuvo que, "lo que le molesta a la derecha es que el pueblo pueda encontrarse y celebrar, aún en el nefasto escenario socioeconómico que ellos mismos nos exponen desde nación. Pero como buenos peronistas y defensores del Modelo Formoseño de Gildo Insfrán, vamos a seguir acompañando en el territorio, vamos a seguir cerca de la gente y especialmente de los que más necesitan".

Ante acusaciones de utilizar dinero del Estado para las fiestas populares que Sosa viene organizando en distintos sectores de la ciudad, el hombre de la 17 Militante aseguró que "esto lo organizamos y recibimos donaciones de empresas y amigos que saben del gran trabajo social que venimos haciendo hace mucho. Trabajo social que la oposición no entenderá nunca y territorio que ni por foto conocen".

Sosa también trató de "hipócritas aquellos que hoy quieren hacerse paladines de lo justo, ofrecer sus estudios jurídicos para planteos ante el precio de la energía y desconocen que fue el presidente para el cual militaron, que por decisión suya subió de manera exagerada el costo de la electricidad. Son de manual y muy caraduras estos oberos".

Y para finalizar atacó duramente al presidente Milei por su decisión de entrometerse "en una guerra que nada tenemos que ver y que ya la experiencia en tiempos de Menem, nos costó sangre en dos atentados".

Por lo que considero de "absolutamente irresponsable Milei. En lugar de dar guerra al hambre, a la suba de precios, a las faltantes de remedios, a los miles de despidos, este señor se mete en algo lejano y que nada tenemos que ver".