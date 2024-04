Nutrifor trabaja con el Ministerio de la Comunidad en la elaboración de productos con harina de algarroba

Es a través de charlas donde se busca conocer las necesidades de productos a base de ese componente para después distribuirlos en el centro oeste de la provincia.

En declaraciones a AGENFOR, el ingeniero Walter Maldonado, gerente de la planta de Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor), indicó que la empresa elabora productos a base de harina de algarroba, “que es un componente que no tiene gluten y aporta una cantidad de proteínas y fibra importante”.

En ese orden, también dijo que varios de los productos la llevan y por tal motivo, informó que “se está trabajando con el Ministerio de la Comunidad en charlas para saber cuáles son las necesidades de productos en base a harina de algarroba con leche para hacer una producción a demanda”.

Y agregó: “Esperamos que las charlas sean fructíferas para que ese producto luego se distribuya al centro-oeste de la provincia”, puesto que quienes viven allí están acostumbrados al consumo de harina de algarroba.

Resaltó Maldonado, asimismo, que ésta es apta para personas con celiaquía, como no tiene gluten, y puede mezclarse también con otras harinas, como la de almendra, coco, maní, etcétera. “Pero no así con la harina de trigo, avena, cebada o centeno que sí tienen gluten, por lo que ya no sería apto para celíacos, pero para otras personas les aportaría una cantidad de proteína y fibra importante la harina de algarroba”, explicó finalmente.