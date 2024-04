El Presidente del ICA conmemoró el Día del Aborigen Americano

Esteban Ramírez, presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), conmemoró el Día del Aborigen Americano que, señaló, se celebra este 19 de abril a raíz del primer Congreso Indigenista Interamericano realizado del 14 al 17 de abril de 1940, en Pátzcuaro, México; convocado por el entonces presidente del país, Lázaro Cárdenas, descendiente indígena.

Luego, comentó, se creó el Instituto Indigenista Interamericano, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“En Formosa, desde el advenimiento de la democracia, se producen hechos trascedentes, en cuanto a la situación de indefensión en la que se encontraban ancestralmente. Es así que, en el año 1984, se sanciona se promulga la ley N°426, Ley Integral del Aborigen, en cuya redacción participaron la Comisión de los 21, siete por cada etnia: Wichi, Toba (Qom) y Pilagá”, sostuvo.

Y agregó: “Fue la primera ley a nivel nacional de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. No existía una Ley Nacional que tratara la problemática aborigen. La Ley N°426, fue revolucionaria en ese tiempo, porque estableció el reconocimiento legal de la comunidades otorgándole la personería jurídica, el derecho a la educación bilingüe, la entrega de los títulos de propiedad individual y comunitaria en forma gratuita, con la garantía jurídica de que no pueden ser transferibles, arrendados, embargados in dados en garantía”.

De esta manera, Ramírez consideró que estos derechos “sirven de base y modelo” para las reformas de la Constitución Provincial en los años 1991 y 2003 y la Constitución Nacional en el 94, donde tuvieron participación activa los Convencionales Constituyentes formoseños, en la redacción del Art. 75. Inc. 17.

“Posteriormente en la Constitución Provincial del año 2003, en su preámbulo, la Provincia asume su identidad multiétnica y pluricultural”, recordó.

En ese sentido, el titular del ICA, aseguró que el Gobierno de la Provincia “tiene un proyecto político, una planificación, un modelo que es el Modelo Formoseño” y, en ese marco, “se aplican políticas públicas que llevan servicios y soluciones a las comunidades en materia de salud, educación, seguridad, viviendas, energía eléctrica, agua potable, rutas, pavimentos”.

También, dijo, se apoyan los emprendimientos productivos, en los que el Gobierno aporta los insumos y acompañamiento técnico en agricultura, ganadería, ladrillería, carbonería, apicultura, aprovechamiento forestal y en artesanías.

Ramírez destacó, a su vez, que el ICA está compuesto por un directorio: un presidente designado por el Poder Ejecutivo y tres directores: un wichi, un toba y un pilagá, que son elegidos por el voto directo de sus respectivas comunidades.

“Tenemos un diputado provincial, también existen concejales en municipios del interior y Comisiones de Fomento. Empleados en los tres poderes o del Estado, profesionales en los diferentes rubros como ser, abogados, contadores, una médica wichi, licenciados en Enfermería, enfermeros universitarios, profesores y, actualmente, “un número importante de estudiantes en las distintas carreras de la universidad”.

En este punto, valoró la creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), porque “va a posibilitar a los jóvenes cursar nuevas carreras” como Medicina, licenciatura en Enfermería, entre otras.

“Todos estos logros que orgullosamente podemos mostrar se debe a que en Formosa hay un Estado presente, que brinda igualdad de oportunidades para todos, a pesar del ajuste descomunal aplicado por el Gobierno Nacional, que causa tanto daño a la población, especialmente a los más humildes, a los más desprotegidos”, reflexionó.

Y añadió: “El gobierno de Javier Milei, suspendió el envío de las cajas alimentarias, módulos aborígenes; y el gobernador Insfrán tomó la determinación de segur otorgando ese beneficio a todas las comunidades de todo el territorio, con fondos propios del Tesoro Provincial”.

Al finalizar, Ramírez extendió sus felicitaciones y “un fraternal abrazo a todas las comunidades en su día”.