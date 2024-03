Se concretará audiencia pública en la Subsecretaría de Trabajo para evitar un paro total en el transporte urbano de pasajeros

El Gobierno Nacional continúa subsidiando el precio del boleto al transporte en el AMBA, discriminando a las provincias del interior y perjudicando a los usuarios que deben enfrentar aumentos permanentes, “mientras la Secretaria de Transporte a cargo de Franco Mogetta que depende del Ministerio de Economía, postergó los aumentos previstos para el AMBA, donde los usuarios pagan entre $270 a $450 según las distancias recorridas-

Este martes 19 de marzo del corriente año a las 11:00 horas, se llevará a cabo una nueva -Audiencia de Conciliación- en la Sede de la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia de Formosa y a la cual, en representación de los usuarios, asistirán funcionarios de la Defensoría del Pueblo, citados por el Dr. Raúl Nunín, Director de Relaciones Laborales. El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en la última Audiencia estuvieron presentes por la UTA, Diego Mendoza, con el patrocinio del Dr. Daniel Lombardo y por la Empresa Crucero del Sur Agrupación, Flavio Nicolino -nuevo Gerente que reemplaza a César Aguirre- y quien ha expresado que la crisis del transporte público urbano de pasajeros, ha llevado al Intendente Jorge Jofré a declarar la emergencia del transporte, mediante el Decreto Nº 3834/23, ratificado por el HCD a través de la Ordenanza Nº 7978/24, como consecuencia de la eliminación de subsidios por parte del Gobierno Nacional, a lo que se le suma, el actual proceso inflacionario, “que ha imposibilitado a la empresa cumplir con sus obligaciones, habiéndose acordado el pago de los haberes adeudados con la recaudación periódica del sistema SUBE y fondos que ingresen por subsidios o compensaciones pendientes de pago”. Desde la empresa se señaló que, se viene cumpliendo con este punto, “sin perjuicio de que las sumas ingresadas resultan insuficientes para satisfacer totalmente los créditos laborales reclamados, toda vez que las unidades destinadas al transporte no resultan operativas, debido a que la situación económica ha impedido respetar el mantenimiento programado”. Desde el Organismo de la Constitución, adelantaron que, buscaremos las variantes necesarias para evitar “un paro total de actividades que se iniciaría el día 20 del corriente mes y año, de no pagarse la totalidad de los haberes correspondientes al mes de febrero del 2024 con más el bono que deben percibir los trabajadores”. Gialluca adelantó que, exigiremos a la empresa que ponga a disposición la totalidad de las unidades necesarias, para que, por un lado; se brinde un mejor y regular servicio a los vecinos y por el otro, aumente la recaudación para afrontar con la misma, las deudas que posee. Al mismo tiempo, el Funcionario Provincial denunció que, el Gobierno Nacional de Javier Milei, “continúa subsidiando llamativamente al transporte público de pasajeros en el AMBA y girando fondos extraordinarios -a algunas provincias gobernadas por sus aliados circunstanciales-, mientras el resto no recibe ninguna ayuda económica”. La celeridad en la respuesta por parte del Gobierno Nacional, se contrapone a la negativa de financiar la compensación tarifaria de las empresas del interior, que consideran impagable homologar el acuerdo salarial que firmaron las empresas del AMBA y la UTA que eleva a $957.000 el salario de los choferes, más adicionales por viáticos y otros premios.