"Me gusta la predisposición del equipo a la hora de defender"

Eric Rovner es el Entrenador de Sarmiento de Formosa, uno de los protagonistas de la Zona B de la Conferencia Norte y aquí hace un balance de la primera ronda del Taninero, además de analizar esta zona de la competencia y trazar los objetivos de este mes de abril donde se juega la segunda ronda.

"El balance como marcan los números es positivo. Ahora es el momento de ajustar y ver que se estaba haciendo mal para mejorarlo y que se estuvo haciendo bien para potenciarlo. Se viene la segunda ronda que es clave porque define en que lugar queda cada equipo para la parte más importante de la competencia. Tuvimos un par de días de descanso, y ahora vamos a trabajar duro teniendo en cuenta que se viene un momento muy importante" comenzó diciendo en DT del Taninero.

Sobre lo mejor de su Sarmiento, sostuvo: "Del equipo me gusta mucho la gran predisposición que hay a la hora de defender, que se muy reflejada sobretodo en casa. Cuando desde la defensa se trabaja así, le jugamos de igual a igual a cualquiera. Considero que una parte de la derrota en Tostado se debe a eso, a desatenciónes abajo. Es un equipo que corre la cancha, que tiene varios aspectos positivos. Espero no haber tocado nuestro techo y que ese techo llegue cuando más se lo necesito que es en play off".

"Sinceramente preparamos cada partido sin pensar si somos locales o visitantes. Preparamos cada juego para superar al rival y de esa manera quedarse con los dos puntos. Acá tenemos el plus de nuesta gente, nuestro aro, pero de visitante jugamos igual, tratamos de plantarnos igual y que el conjunto pueda llevar a cabo lo que uno quiere. Hay que ser muy contundente de local y muy combativo afuera. Eso lleva a un equipo a ser serio y por ese camino vamos" agregó el chaqueño.

Para cerrar Rivner deslizó: "Desde la tercera fecha se los vio a los equipos un poco más rodados y con cierta fluidez ofensiva y defensiva. Hubo partidos realmente muy buenos y otros que no lo fueron. He visto de todo, inclusive jugadores que están para una categoría superior. También es cierto que se juega mucho en poco tiempo y que eso tal vez va un poco en contra de lo que cada entrenador pretende para lograr el mejor nivel de su equipo. Con respecto a Hércules es el campeón de su provincia, hizo un par de movimientos para mejorar su performance, pero tenemos que enfocarnos sobretodo en nosotros".