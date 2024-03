Los comercios disponen de un plazo de 180 días para adecuarse a las nuevas formas de pagos con tarjetas de crédito y débito para evitar fraudes y estafas

En el -Día Mundial de los Derechos del Consumidor-, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, afirmaron que el actual Gobierno Nacional de Javier Milei, ha avanzado dejando sin efecto a través del DNU Nº 70/23 una multiplicidad de derechos conquistados, y por el cual se derogó la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, el Observatorio de Precios, lo que ha producido cierres de comercios minoristas, de pymes y la monopolización de las relaciones de consumo por las grandes empresas. A su vez, la modificación de la Ley 26.682 de Medicina Prepaga ha liberado los precios del servicio, la derogación de la Ley de Alquileres deja a los inquilinos al arbitrio de los propietarios y establece que se pueden pactar contratos en moneda extranjera, a lo que se le suma la aprobación de nuevos aumentos exorbitantes impuestos por la Secretaría de Energía de Nación, eliminándose los subsidios que existían para los hogares más vulnerables; “por lo que como responsables de representar a usuarios y consumidores, -entendemos que ese DNU debe pasar inexorablemente por el Congreso de la Nación-. Por otra parte, se informó que la Secretaría de Comercio publicó en el BO la Resolución Nº 87/2024 por la cual se establece una nueva modalidad en la forma de pago con tarjetas de crédito y débito para evitar fraudes y estafas. La citada remarca que "el hecho de que el consumidor pierda el control respecto del uso de su tarjeta de crédito, compra o débito, o quede desapoderado de la misma -aún temporariamente-, cuando realiza una compra o locación de bienes o servicios, ha dado lugar a la apropiación indebida de datos del consumidor para concretar hechos de fraude". Por esto, resulta necesario establecer criterios para que el consumidor, en cuanto a la utilización de su tarjeta, no pierda el control de la misma en ningún momento de la transacción, lo que reducirá la posibilidad de la captura indebida de sus datos, o su uso fraudulento. En consecuencia, en todos los establecimientos comerciales que operen con terminales electrónicas para el pago de las operaciones realizadas, deberán ponerlas a disposición del consumidor de modo tal que en ningún momento pierda el control o quede desapoderado de su tarjeta. La Resolución dispone un plazo de 180 días para la adecuación de los comercios a la nueva modalidad. El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que “cada consumidor podrá pedir el POS, sin tener que entregar su tarjeta, con lo cual habrá menos fraudes y robos de datos”. Las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa ya habían realizado una prueba piloto y los comerciantes no pueden manipular las tarjetas de sus clientes. Con la nueva modalidad, los establecimientos deberán contar con terminales inalámbricas o dispuestas de tal modo que sea el cliente quien la apoye para realizar el pago y no sea alguien del local quien manipule el plástico.