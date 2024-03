Liga Federal: Un Sarmiento invito visita Tostado

El Taninero vuelve a salir a escena y esta vez lo hace en condición de visitante. El conjunto formoseño visita en la noche de este lunes a Atlético Tostado en el norte de Santa Fe en un juego que se presenta como un gran desafío para tratar de mantener el invicto y la punta en soledad de la Zona B de la Conferencia Norte. Se juega desde las 22 horas en "El Gigante de la Villa".

El equipo que dirige Eric Rovner tuvo un muy buen inicio de certamen y la victoria del pasado miércoles ante Tokio le significó no solo estirar el invicto sino también liderar en soledad su zona. La estadística marca que el elenco de Formosa ganó sus cinco partidos jugados y que de esa manera tiene 10 puntos. Los de Tostado aparecen con 7 puntos en la tabla tras obtener 2 triunfos y 3 derrotas.

LA PALABRA DE LOS PROTAGONISTAS

-Gustavo Huel (Asistente Técnico): "La motivación es alta pero a esa palabra le agregamos la palabra compromiso porque queremos cerrar este primera ronda con una nueva victoria y seguir lo más alto posible. La vara está muy alta y el rival no va a ser para nada fácil. Del equipo me están gustando las Sociedades que se fueron armando y que el ingresa hace todo lo posible porque no se sienta el cambio. Hay una rotación larga, siempre aparece un jugador para dar ese equilibrio que se necesita para cerrar a nuestro favor el partido y eso es clave".

-Santino Pizzolorusso (Pivot): "Estamos con todas las ganas y por supuesto muy bien desde lo anímico. El arranque se está dando como pensábamos y para lo cual trabajamos mucho, eso es muy bueno. Queremos ganar este lunes para cerrar la 1° vuelta arriba e invictos. Sabemos que el rival es duro, por suerte pudimos viajar un día previo y la verdad es que la CD hizo un esfuerzo muy grande pero esta muy buena para poder entrenar y descansar en condiciones óptimas. A veces juega mejor un jugador, a veces otro y eso demuestra que el equipo está muy firme, muy sólido".