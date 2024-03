Ibáñez: “Hay un ajuste brutal sobre las provincias argentinas”

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, se refirió a la 19° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, que se desarrolló este martes 26 en la ciudad de Salta con la presencia de los mandatarios de las diez provincias, entre ellos el gobernador Gildo Insfrán, participando además el ministro del Interior, Guillermo Francos; el secretario general de Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y funcionarios nacionales de áreas relacionadas con el extenso temario desarrollado en esa ocasión.

“Es muy importante para todas las provincias porque el Norte Grande continúa, hay recambio de algunos gobernadores, van cambiando signos políticos, pero hay temas en los que están con una unanimidad total, sea radical, peronista o de partidos provinciales”, manifestó el doctor Ibáñez, en declaraciones recogidas por AGENFOR.

En ese sentido, indicó que en el encuentro, los mandatarios provinciales le manifestaron al ministro Francos “la realidad de las provincias, donde una está peor, otra un poquito mejor, alguna ya tiene problemas para pagar sueldos este mes, otras no, porque el ajuste es brutal”.

A continuación, aludió a los temas planteados en el marco del encuentro, como la necesidad de recuperar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), ya que su quita afecta directamente los sueldos de los maestros.

“El FONID no es un dinero que venía para las arcas provinciales y que el gobernador Insfrán decidía qué hacer con esa plata –dejó en claro-. Era una suma importante para 17.200 docentes formoseños”, para los cuales “en el 2023 se recibió una cifra cercana a $3200 millones y $1800 millones por conectividad para 15.300 docentes”.

Y precisó que tras el recorte del Gobierno Nacional “estos dos ítems están afuera”, quedando sólo “el menor, que es extensión horaria, que cobran 3370 docentes en nuestra provincia”.

Reprochó que con decisiones de este tipo “se desfinancia a los docentes, no al Tesoro de la provincia, porque era dinero que venía directamente a los docentes”, marcando que por otro lado, “hay un voucher para colegios privados de Buenos Aires donde los padres no pueden pagar la cuota”.

Otro asunto abordado en la reunión fue el que involucra a los subsidios al transporte y la energía eléctrica. En cuanto a lo primero, el ministro Ibáñez apuntó que “se lo sacaron a todas las provincias, pero el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) lo mantuvo”, lo que deja en evidencia que “el ajuste es sólo para una parte del país y para la otra no”, tal como sucede con los fondos educativos.

En subsidios a la electricidad, dijo que “estamos más o menos igual, porque el tarifazo que se ha pegado ha sido tremendo; afecta principalmente a las pymes y al sector comercial y residencial”.

“En un momento en que el Norte Grande consume más energía eléctrica, que es el verano, es cuando nos eliminan los subsidios”, criticó.

Asimismo, los gobernadores también reclamaron por el abandono del financiamiento de las obras públicas. “Pararon todos los pagos de todo lo que estaba en marcha. ¿No se va a priorizar una obra que está en el 70 u 80% de avance? ¿Nada? No tuvimos respuesta a eso”, lamentó Ibáñez.

Y añadió que “la Nación tiene otra gran deuda que son las cajas provinciales no transferidas”, donde también “nos están adeudando muchos años de actualización y este año ni siquiera hay sumas desactualizadas”.

A esto se agrega otro punto expuesto por el gobernador Insfrán, ya que no se cumple el pago de las deudas contraídas a nivel internacional que respectan al uranio. “Si no se paga al proveedor, que es Kazajistán, que no está en una zona tranquila del mundo ni acá a la vuelta, y tardan nueve meses en mandar el uranio, en el verano próximo es muy probable que las centrales nucleares salgan de producción, cuando en Argentina Atucha I, Atucha II y Embalse generan más del 10% de la energía total”, advirtió.

“Es muy delicado que el país tenga que desconectar las centrales nucleares, y lo que planteó el Gobernador fue que ningún funcionario nacional de las distintas áreas se hace cargo de este tema. Nadie, desde el año pasado, y no se le paga a Kazajistán”, reparó.

A su vez, el titular de la cartera de Economía provincial no dejó de mencionar que el Programa Incluir Salud, que atiende graves enfermedades, incluyendo medicamentos oncológicos, HIV, trasplantes y diálisis, “está todo suspendido”.

Para finalizar, el ministro Ibáñez reprobó contundente que “en aras de lograr un déficit cero, hay un ajuste tremendo y brutal sobre las provincias argentinas, al igual que en los jubilados, los trabajadores y las pymes”, por lo que “creemos que este camino, indudablemente, no va a terminar bien”.

“Hay una coincidencia total de los gobernadores en que la recaudación se está cayendo como un piano –enfatizó-. Cualquier gobernador del signo político que fuere del Norte Grande del país va a estar totalmente de acuerdo con el diagnóstico y no tenemos ningún tipo de compensación”, clarificando que “no estamos hablando de leyes nuevas, de sacar cosas de la galera, sino de que se cumpla lo que está firmado, las normas, los pactos, los contratos y los convenios”.

Ante ello, “el único camino que nos queda es el Poder Judicial, al que hemos ido. Estamos en la Corte y casi todas las provincias tienen causas” en el máximo Tribunal, concluyó.