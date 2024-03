Formosa: Por decisión nacional, 56 obras de infraestructura fueron paralizadas

Se trata de emprendimientos que eran cofinanciados con diferentes organismos nacionales e internacionales.

En su discurso ante la Legislatura, el gobernador Gildo Insfrán lamentó la decisión del presidente de la Nación de paralizar la obra pública en todas las provincias, que derivó en un estado de emergencia para el sector y el perjuicio para 500 mil puestos de trabajo, que se encuentran en riesgo.

Al enumerar las consecuencias de esta decisión presidencial, señaló que Formosa se vio afectada en obras eléctricas, educativas, de agua potable, rutas y viviendas que no se podrán terminar, totalizando 56 obras que fueron paralizadas y contaban con un cofinanciamiento de diferentes organismos nacionales e internacionales.

En este sentido mencionó que fueron paralizados los distintos tramos de la Autovía de la Ruta Nacional N° 11. Esto incluye el tramo Mansilla-Tatané, que había alcanzado un 70% de ejecución, como el tramo desde la rotonda del acceso norte de Formosa hasta la intersección con la ruta nacional N° 81, y el primer tramo Clorinda Formosa para el cual ya había convenios firmados para su inicio.

También el Gobierno Nacional ha paralizado los fondos comprometidos para obras en rutas provinciales que se iniciaron en el último año, como ser la pavimentación de la ruta N° 23 en el tramo Palo Santo-Belgrano, la ruta N° 6 entre Riacho He He y Tres Lagunas, la ruta N° 8 en el tramo Siete Palmas-La Primavera, la ruta N° 9 entre Bañaderos y Subteniente Perín, y la Avenida Italia desde la diagonal Avenida Padre Raúl Méndez del barrio Divino Niño hasta la Avenida Circunvalación en Formosa.

En la faz energética explicó que el gobierno nacional ha paralizado dos obras muy importantes para el fortalecimiento del sistema provincial, es decir la reconstrucción del vínculo eléctrico internacional en 220 kv entre Clorinda y Guarambaré, así como las nuevas líneas de alta tensión desde la Estación Gran Formosa hasta Pirané e Ibarreta en 132 kv, que contaba con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo.

También paralizaron los proyectos de centrales térmicas a gas natural que mencionamos el año pasado en este recinto.

La paralización incluyó al sector de agua potable y saneamiento, incluyendo el acueducto de 95 kilómetros desde el río Paraguay hasta Villafañe, pasando por Tatané y Misión Laishí, que se encontraba en un 71% de avance, la repotenciación de la planta de agua potable de Formosa, la toma de agua en Lavalle, el acueducto y las plantas potabilizadoras de esta comunidad, de Riacho de Oro y de Subteniente Perín.

Además: la planta de agua potable para Laguna Blanca y La Primavera, la ampliación del transporte de agua hasta el centro de distribución del Lote 110 en Formosa, y la optimización del transporte hasta Villa del Carmen, los conductos pluviales de la Avenida Los Pioneros y de la cuenca Cincuentenario por la Avenida 28 de junio en Formosa, y los desagües cloacales en Riacho He Hé y Pirané.

Asimismo se encuentran paralizadas las intervenciones integrales de los barrios Eva Perón y Simón Bolívar en Formosa y la afectación llega a 14 escuelas que se estaban construyendo quedan paralizadas en Clorinda, Formosa, El Colorado, Estanislao del Campo, Ingeniero Juárez, Riacho He Hé, Las Lomitas, Loma Hermosa y El Quebracho.

“Por si tanta injusticia no fuera poco, las paralizaciones decididas por este gobierno nacional afectan a 4405 viviendas que se encontraban con distintos grados de avance, así como otras 1941 que estaban próximas a iniciarse. Estamos hablando de más de 6 mil familias formoseñas de 32 localidades que no podrán cumplir su sueño de la casa propia hasta que volvamos a tener políticas federales en la Argentina”, lamentó el Gobernador.

El MF no se detiene

Tras recordar que no es la primera vez que la provincia sufre una injusticia similar, que ya ocurrió durante la gestión nacional de Cambiemos, advirtió que “podrán paralizarnos obras, pero no podrán frenar el avance del Modelo Formoseño. Iremos a menor velocidad, pero les aseguro que no detendremos la marcha”.

Aquí detalló las obras múltiples obras finalizadas en el último año, y las que continuarán. En materia vial, la emblemática obra del puente sobreelevado de la Avenida Circunvalación sobre la Avenida Néstor Kirchner.

Además, con fondos provinciales se realizando el bacheo y reparación de la ruta N° 1 desde Misión Laishí a El Colorado, de la ruta N° 9 de Colonia Cano a Mansilla, de las rutas N° 23 sur y N° 3 desde Pirané a El Espinillo.

Asimismo se concluyó el estabilizado granular del camino de Pozo del Tigre a Lacka Wichi y el acceso al Lote 21; así como el acceso a Banco Payagua y el camino desde la ruta N° 86 hasta Apayerey.

También con recursos provinciales continuó la obra del estabilizado granular en el primer tramo de la ruta N° 32 entre Las Lomitas y Fortín Soledad, el camino desde Teniente Fraga a El Chorro con un 90% de avance y los accesos a Potrero de los Caballos y a Colonia Yataí recientemente iniciada. Están avanzadas obras similares en el acceso a la comunidad T´cha en Pozo del Mortero y el acceso a Laguna Gobernador.

En el marco de la intervención urbana se finalizaron más de 110 cuadras de pavimento rígido, desagües e iluminación en las localidades de Formosa, Clorinda, Estanislao del Campo, Fortín Lugones, Comandante Fontana, El Espinillo, Herradura, Ibarreta y El Colorado; y continúan obras similares en Clorinda, Formosa, General Mansilla, Laguna Blanca, Ibarreta, Misión Laishí, Pirané, Villa Dos Trece, Ingeniero Juárez y Pozo del Tigre.

Asimismo iniciaron las obras de pavimento, desagües e iluminación de la traza urbana de doble mano de la ruta N°1 en Villafañe.

Matriz energética

Mencionó Insfrán que en materia de diversificación de la matriz energética son muy importantes los proyectos de cuatro parques solares a instalarse en Ingeniero Juárez y Las Lomitas por un total de 44 Mw.

Destacó que CAMMESA ya firmó contrato con importantes empresas nacionales del sector para la instalación y puesta en funcionamiento de los primeros dos parques.

“El año pasado concluimos más de 160 kilómetros de líneas de media tensión, así como 187 kilómetros de líneas de baja tensión y alumbrado público en toda la provincia”, detalló.

Además finalizó la segunda etapa de la obra Electrificación Rural en Áreas Productivas que incluye más de 90 kilómetros de repotenciación y más de 25 kilómetros de nuevas líneas de media tensión en la zona rural de Pirané. Esto beneficia a Potrero Norte, Loma Senés, Colonia La Disciplina, El Palmar, El Salado, Monte Quemado, Rigonatto, Zapla y Corralito.

Asimismo, se amplió la cobertura del servicio a habitantes de zonas rurales en las comunidades de La Banderita, La Zanja, San Cayetano, Pozo Hondo, Quemado Nuevo y El Cañón, extendiendo redes de media y baja tensión.

Para ampliar y mejorar el servicio de distribución eléctrica, en el último año fueron incorporados a la red más de 550 transformadores de distribución de baja tensión, así como cuatro de media tensión.

También finalizó la obra del Centro de Distribución en el barrio 1° de Mayo de Clorinda y otro en el barrio Samuel Baish de Villa Dos Trece, con líneas de media y baja tensión.