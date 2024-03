El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” superó los 300 trasplantes

El nosocomio a través de sus diferentes Programas de Trasplante logró alcanzar los 300 trasplantes, convirtiéndose en una de las instituciones "líder" en esta especialidad.

Formosa logró sostener la procuración y trasplante de órganos y tejidos gracias a su desarrollo sanitario y el compromiso del Gobierno Provincial de tener el mejor nivel de atención en salud pública.

Recientemente se alcanzó esta cifra récord con la última intervención que se trató de un operativo multiorgánico: se realizaron dos implantes en la Institución y un riñón fue enviado al hospital Garraham dónde un niño formoseño se encontraba internado en lista de espera.

“En el Hospital llevamos un total de 301 trasplantes desde la puesta en marcha de los programas, lo que proviene de un trabajo desde el CUCAIFOR, actividades de promoción, educación y concientización sobre lo que es la donación de órganos y tejidos, el cual se ve reflejado en cada familia que decide donar sus órganos”, sostuvo el Coordinador Provincial del CUCAIFOR, doctor Guido Granberg.

Y agregó: “Así también se lleva adelante un trabajo muy especificado con la familia, contamos con un gran equipo médico capacitado y de asistencia social para tales funciones. Asimismo, tenemos un plantel de trasplantes de primer nivel con todos los cirujanos, enfermeros y plantel quirúrgico que realizan estas cirugías. Es decir, abarcamos todas las áreas como efector público, desde la complejidad, hasta el acceso a consultorios de pre y post trasplantes”.

Por su parte, la doctora Margarita Batista, administradora General del HAC expresó que es “realmente un orgullo como Institución lograr estas cifras, saber que hemos brindado 300 oportunidades de vida, a pacientes con una complejidad tan severa que los llevó a necesitar un trasplante, formar parte de este equipo que lidera el gobernador, doctor Gildo Insfrán, donde la salud es prioridad, la verdad es algo que nos enorgullece y nos impulsa a seguir”.

“No podríamos hablar de trasplantes si un estado presente. No podríamos hablar de trasplantes sin profesionales capacitados. No podríamos hablar de trasplante sin donación. No podríamos hablar de trasplante sin un gran acto de amor”, finalizó.