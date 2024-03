Asumieron nuevos directores en el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”

En la mañana de este lunes 18, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, y la administradora general del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC), la doctora Margarita Batista, pusieron en funciones a dos nuevos directores, quienes se sumarán al actual equipo directivo del nosocomio.Se trata del médico cardiólogo Miguel Ángel Freis, quien asumió como director de Gestión Clínica, y el doctor especialista en Medicina Clínica Esteban Giroldi, como director de Gestión de Pacientes. Las asunciones de estos dos profesiones dedicados y con vasta experiencia marcan un nuevo capítulo en la historia de la institución.Durante el acto, el ministro Gómez les dio la bienvenida a los directores Freis y Giroldi y les pidió “mantener siempre la humildad y la solidaridad, que son los que nos van indicar el camino para llegar a un buen puerto, ya que ambos son grandes trabajadores de la salud”.“Este hospital, inverso en la política de salud del Gobierno de Formosa y en la salud pública, sigue cumpliendo el rol de alta complejidad, porque tiene tratamiento de patologías que no se realizan en otros nosocomios, como por ejemplo la realización de trasplantes de órganos”, estimó.Y finalizó: “Sin dudas, es referente de la región, hasta inclusive del Paraguay, demostrando que tenemos el mejor sistema de salud pública del país”.Por su parte, la doctora Batista expresó: “Primero que nada quiero agradecer a los directores salientes por todo lo que hemos logrado en estos dos años, para mí es un honor haber trabajado con ustedes”.Y continuó: “También quiero decirle al director Giroldi, conocido de la casa y trabajador de muchos años, que le deseo el mayor de los éxitos y no tengo la menor duda de que vamos a trabajar juntos como siempre lo hemos hecho”.Seguidamente, se dirigió al director Freis, a quien lo felicitó, subrayando que “no tengo dudas de que vamos a trabajar en conjunto, porque es la única manera de llevar adelante esta institución; lo importante es comunicarnos, buscando siempre el bien superior para quien lo necesita”.En ese sentido, les pidió que “nunca esté por encima de nada la valorización del ser humano, ya que hoy por hoy la medicina del mundo necesita de esa humanización, de la empatía de empezar a ponernos en los zapatos del otro”, marcando que “con este maravilloso equipo del HAC, de hombres y mujeres que horas y horas están trabajando y dedicando tiempo, no tengo dudas de que eso es lo que se hará y será con mucho amor, cariño y entrega”.“Me siento muy feliz en este día, con muchas esperanzas de que continuaremos creciendo”, enfatizó y agradeció al ministro Gómez “por esta decisión”, reiterando los deseos de éxitos a los nuevos directivos y el agradecimiento a los salientes.