A partir de la medianoche nuevo paro de choferes de Crucero del Sur

Duros fueron los conceptos vertidos por el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, tras el fracaso de la -Audiencia Conciliatoria- celebrada en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia para tratar la problemática de las deudas salariales que tiene la Empresa Crucero del Sur Agrupación con sus empleados. El funcionario transmitió el profundo malestar de los vecinos - usuarios del transporte urbano de pasajeros, por una situación que se repite de manera constante desde hace años, donde con aumentos en el precio del boleto, los grupos familiares, “hoy se encuentran con serias imposibilidades de hacer frente a los mismos y deben apelar a alternativas como los motovehículos o bicicletas que elevan el número de siniestros viales”. Afirmó que comienza a producirse una profunda desconfianza y recelo de la gente, en este servicio público altamente irregular y en la imposibilidad de respuestas efectivas a las exigencias que se realizan tanto a las Autoridades del Municipio, como a los Responsables de la Empresa Transportista. La citada Audiencia, contó la presencia del Titular del Área Provincial del Trabajo, Dr. Julio Valdez, por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Diego Mendoza y su asesor legal Daniel Lombardo, por la Empresa Crucero del Sur Agrupación los Sres. Flavio Nicolino, actual Gerente y César Aguirre, secundados por el Abogado Horacio Lozina; por la Defensoría del Pueblo, el Dr. José Porfirio García y el Asesor Letrado Dr. Leonardo Sánchez. No concurriendo los funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, pese a estar debidamente citados. Al inicio de la misma, desde el sector gremial, se resaltó la difícil situación por la que atraviesan los trabajadores de Crucero del Sur y la urgente necesidad que se salden las deudas que posee le transportista que comprenderían los haberes de febrero y un bono de $ 60.000. Siendo completamente insuficiente los $ 100.000 entregados hasta el momento por parte de la empresa y obtenido de la recaudación de la misma. Por su parte, desde la gerencia de la transportista se expresó que, no se cuenta con los recursos para afrontar las deudas con los trabajadores, reconociendo el legítimo derecho de los mismos a sus reclamos, pero remarcando la imposibilidad de cumplirlos. Ambas partes convinieron que el número mínimo de unidades actualmente en funcionamiento, que es de veinticinco, no posibilita una mayor recaudación y así poder aliviar el bolsillo de los trabajadores, por lo cual, solicitaron de manera conjunta, que la Municipalidad colabore al respecto, a fin de llegar al número de cuarenta unidades necesarias para regularizar provisoriamente el servicio. Finalmente, no habiendo acuerdo entre empresa y trabajadores, no estando presente el municipio para abordar diversas alternativas, el gremio resolvió llevar adelante una nueva medida de fuerza, a partir de las 00:00 hs. del día de mañana miércoles 20, pasándose a un cuarto intermedio para el día jueves 21 del corriente a las 11:00 horas, donde se espera que, en esta oportunidad, concurra algún representante del Poder Concedente.