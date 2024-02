Se normalizó la recolección y tratamiento de residuos biopatogénicos en toda la provincia

Tras varios días de inactividad plena de la Empresa Recolectora del Norte S.R.L. encargada de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos biopatogénicos en todo el territorio provincial, desde la Defensoría del Pueblo, se informó que en el día de la fecha, en horas de la tarde, “se arribó a un acuerdo entre las partes que luego será rubricado a través de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Formosa, pactándose el inmediato reinicio de las diversas actividades, tanto en los efectores públicos como privados que venían teniendo gravísimos inconvenientes, frente a la medida de fuerza, que no permitía un trabajo regular, en una actividad de naturaleza esencial para la salud de la población y el ambiente”. El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, junto con el Secretario Letrado del Organismo de la Constitución Dr. José Porfirio García, mantuvieron sendas -Reuniones de Trabajo- tanto con los empleados de la planta, como así también con el Gerente de la Empresa Sr. Teodoro Centurión y su apoderado Dr. Héctor Di Biase. Posteriormente, a través de otras gestiones con el Secretario General del Sindicato de Camioneros de Formosa Sergio Recalde, “se pudieron alcanzar los entendimientos necesarios que permitirán la recolección de los residuos peligrosos generados en nuestra jurisdicción”. El Ombudsman Provincial, señaló que en todo el país los residuos peligrosos constituyen una problemática que no está siendo abordada debidamente, pues tan solo el 7,1% del total de los generados han sido tratados, mientras que unas 33.983 empresas cumplen con la profusa legislación vigente, lo que se ve agravado por el incremento de materiales peligrosos y patogénicos, que deben ser tratados debidamente para reducir cualquier clase de contaminación. Por último, el funcionario, concluyó en que, exigiremos a la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial 1.210, esto es la Dirección de Bromatología de la Provincia dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, a que lleve adelante exhaustivas fiscalizaciones, controles en toda la cadena de producción de residuos biopatogénicos, elaborando “Programas de Prevención Alternativos” para cuando se plantean esta clase de conflictos, pues no se puede poner en riesgo la salud de nuestra comunidad.