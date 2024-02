"Sarmiento es muy especial para mí, quiero brindarle lo mejor al plantel"

Emiliano Giménez es uno de los referentes de los últimos años en Sarmiento de Formosa y en este 2024 no será la excepción. Esta vez regresa para afrontar una nueva Liga Federal y así la palpita.

"Es la cuarta temporada que me toca jugar Liga Federal con esta camiseta, que todos saben lo que significa para mí. No hace falta decir todo lo que quiero a este club. Estoy muy agradecido de que hayan confiado en mí para este nuevo desafío. Nunca dude en volver y estoy con una mezcla de sensaciones, muy emocionado por volver y muy expectante porque arranque el torneo", deslizó el escolta.

Sobre la continuidad de Eric Rovner y el armado de la zona que le tocó al Taninero, sostuvo: "Es la primera vez que me toca entrenar con él. Viene de hacer un muy buen trabajo en el Pre Federal y en estas semanas lo que buscamos es entrenar y trabajar duro para adaptarnos a la filosofía de juego que el pretende. Con respecto a la zona va a ser raro ir a Santa Fe o Santiago del Estero para un solo juego, es decir sin hacer una gira de dos juegos. Pero no debe haber excusas, para esto nos preparamos y para eso vamos a dejar todo de cada uno de nosotros".

En el cierre “Emu” manifestó: "El hincha me conoce, sabe lo que puedo aportar al equipo. Me toca estar en una etapa diferente de mi carrera. Estoy cerca de cumplir 29 años y realmente me siento muy bien desde lo físico. Incluso me siento mejor que en el año anterior. Este año me va a tocar darle otras cosas al equipo y espero poder brindarle eso que el plantel necesita de mí. Creo estar capacitado para hacerlo y ojalá tengamos un gran año".