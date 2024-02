Revelan que el Gobierno Nacional al modificar las asignaciones familiares, menos personas podrán cobrar la ayuda escolar de 70 mil pesos

Estudios privados han determinado que la Canasta Escolar en Argentina, es la más cara del mundo comparada con Países con carga tributaria similar, pero donde los trabajadores públicos y privados ganan 200 dólares, en tanto el piso en los demás países es de 2.000 dólares por mes-

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, señaló que la reducción en los topes de ingresos para cobrar las asignaciones familiares impuestas a través del Decreto Nº 194/24 publicado este lunes en el Boletín Oficial, implicará que miles de beneficiarios no accedan a la Ayuda Escolar de $70.000. Por lo que, al cambiar los montos, algunas personas que eran beneficiadas de asignaciones familiares no podrán cobrar la misma que paga Anses por única vez. En cuanto a esta ayuda económica a ciertos grupos sociales, desde el Organismo de la Constitución, se informó a todos los interesados que necesitan realizar el trámite, que pueden concurrir a la Sede de la Institución, sito en calle Padre Patiño Nº 831 de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas, existiendo tiempo hasta el 31 de diciembre del 2024 para generar y cargar el formulario completo a través de “Mi ANSES”. Los grupos que pueden acceder son: * Los beneficiarios de la AUH; * Los empleados en relación de dependencia que reciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con cambios en los topes actualizados este lunes 26 del corriente mes y año por el Gobierno Nacional. Los topes que regían para recibir asignaciones familiares (uno de los requisitos para ser beneficiario) eran de $1.980.000 a nivel individual y $3.960.000, a nivel familiar. El Estado Nacional modificó los montos máximos a través de un Decreto publicado este lunes en el B.O., al reducir de $1.980.000 a $1.077.403 el límite de ingresos a nivel individual y de $3.960.000 a $2.154.806 el tope máximo familiar. Para recibir la ayuda escolar, se deben cumplir los siguientes requisitos: * Tener entre 45 días y 17 años inclusive. * Asistir a instituciones educativas reconocidas por el Estado (niveles inicial, primario y secundario). * Para el caso de la Asignación por Hijo con discapacidad, no hay límite de edad y se requiere que asistan a instituciones (públicas o privadas) reconocidas por el Estado o especiales, o que reciban apoyo de maestros particulares, asistan a talleres protegidos o de formación laboral, o reciban rehabilitación. Otra alternativa es la de ingresar a “Mi Anses” desde la página web www.anses.gob.ar o la aplicación para dispositivos móviles con CUIL y Clave de Seguridad Social. Seleccionar la opción “hijos” y presentar el certificado escolar para obtener el formulario correspondiente para cada hijo. Después, acceder a “generar certificado”, completar los datos solicitados y seleccionar “generar”. Posteriormente, se deben llevar los certificados impreso a la institución educativa para que los completen y firmen. Por último, volver a ingresar a Mi Anses, seleccionando “hijos”, luego “presentar certificado escolar”, elegir “subir certificado” y cargar la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora; todas gestiones donde personal y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, asesoran y ejecutan a favor de los beneficiarios.