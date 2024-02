Los nuevos incrementos de combustibles fueron decididos por las empresas por lo que luego se producirán más aumentos por impuestos

En el marco actual de libertad de precios, las petroleras no necesitan ninguna autorización del Gobierno Nacional, por lo que, continuarán los incrementos de los carburantes y ello repercutirá en los precios de alimentos, medicamentos y servicios que deberán afrontar los consumidores y usuarios-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló que, al nuevo aumento de los combustibles, se le sumó, además, subas de impuesto dispuestas a través del Decreto Nº 107/24 publicado en el Boletín Oficial, por lo que los carburantes continuarán incrementándose en los próximos meses. No obstante, lo cual, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, aclaró que, los incrementos que se aplicaron a partir de este último jueves, “fueron decisiones unilaterales de las empresas y que no se vincularon con ningún componente impositivo”. A los usuarios les informamos que estos no son aumentos de impuestos, sino aumentos de combustibles, “que se dan en el contexto actual de libertad de precios, donde las empresas no necesitan ninguna autorización del Gobierno Nacional para incrementar los mismos”, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, donde lo que se fijaban eran acuerdos entre las compañías petroleras y el gobierno de turno antes de implementarse cualquier tipo de modificación en los precios. Se recordó que, el valor de los combustibles aumentó por última vez el 23 de enero con un 27% después de otros fuertes incrementos experimentados en el mes de diciembre y con lo cual, en la actualidad, las empresas petroleras continuarán con nuevos valores, lo que incidirá directamente en mayores incrementos en alimentos y productos varios de la Canasta Básica Alimentaria, como así también de todos los servicios públicos o no, “lo que ocasionará una mayor y profunda pérdida de la capacidad adquisitiva de los sectores asalariados”.