El Interbloque de Unión por la Patria insistió en reclamar a Villarruel que convoque a sesión para tratar el DNU 70/23

El interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria insistió hoy en reclamar a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que convoque a sesión del cuerpo legislativo para tratar el polémico mega decreto de necesidad y urgencia 70/2023, impulsado por el PoderEjecutivo Nacional y que ya cuenta con varios rechazos judiciales.

Ante una numerosa cantidad de medios reunidos en las oficinas de la primera minoría del Senado del segundo piso del Palacio Legislativo, el jefe del interbloque, José Mayans, reclamó a la vicepresidenta Villarruel que “no cierre el Senado” y reiteró su pedido de que se convoque a sesión especial, tal como manda del Reglamento de la Cámara, para analizar el referido DNU, “porque es su obligación”, insistió.

El formoseño remarcó que su bancada está dispuesta a reiterar su pedido “todas las semanas”, dado que ya están vencidos los plazos legales que lo habilitan para ello. De hecho, el principal bloque opositor de la Cámara Alta había solicitado, de manera oficial, la realización de una sesión especial, para hoy a las 14.00, pero la presidenta del Cuerpo nunca concretó la convocatoria pese a estar obligada a hacerlo.

“El pueblo argentino va a tener que pagar el daño que le están haciendo con este programa de gobierno, y varios funcionarios del gobierno van a tener que responder por incumplimiento de los deberes del funcionario público, por violación a la Constitución Nacional y violación a las leyes, porque no se puede hacer un DNU que deroga 79 leyes y hace más de trescientas reformas, porque así no funciona el Estado de Derecho”, completóMayans.

Por su parte, la vicepresidenta del interbloque UxP, Anabel Fernández Sagasti, apuntó que “vamos a volver a solicitar una sesión especial” y remarcó: “La vicepresidenta no tiene facultades para cerrar el Parlamento. Es un tema que preocupa al pueblo argentino”.

Aseguró que el artículo 20 del Reglamento del Senado, que tiene rango constitucional, establece que el titular del Cuerpo “dispondrá” la citación a sesión especial, cuando cinco senadores de esta Cámara formulen el pedido, tal como reza el artículo 29. “El Reglamento no le da la opción de llamar o no llamar”, explicó y señaló: “Ergo, la vicepresidenta la Nación está incumpliendo los deberesdel funcionario público”.

La presidenta del bloque Unidad Ciudadana que integra UxP, Juliana di Tullio, puntualizó que “la vicepresidenta de la/ República y presidenta de este cuerpo, que no es senadora y es parte del Poder Ejecutivo, no puede impedir que senadores y senadoras, que le piden una sesión, la hagan. Ella está paraconducirel debate, pero no para decidir si el debate se realiza o no se realiza”.

“El límite lo tiene la vicepresidenta y se lo pone la Constitución, las leyes, y el Reglamento de esta Cámara, que tiene rango constitucional. Si viola la ley, ella tendrá que hacerse cargo. Como dice su propio presidente: Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, completó lasenadora bonaerense.

A su turno, la vicepresidenta del bloque Frente Nacional y Popular, Lucía Corpacci, alertó sobre la jugada del gobierno de haber emitido, en forma casi simultánea, el cuestionado decreto de necesidad y urgencia y la llamada ley ómnibus. “Mientras varios se distraen con esta mega ley, el DNU está vigente”, advirtió.

“La ley ómnibus tiene prácticamente los mismos artículos que el DNU, se repite sistemáticamente”, comentó, al reseñar que tanto el decreto como la ley son claramente inconstitucionales.