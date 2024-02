La Justicia Federal de Rawson suspendió la quita de subsidios al transporte del interior

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se resaltó la importancia como precedente que sentó la Justicia Federal de la Provincia de Chubut, “al ordenar al Gobierno Nacional de Javier Milei que, se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción de los subsidios al transporte público, a fin de evitar perjuicio a los usuarios y una crisis empresarial en el sector”. Consultado sobre el particular, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, “señaló que esto allana más aún las posibilidades jurídicas que tiene el Poder Concedente del Transporte Público en nuestra ciudad para impulsar las acciones necesarias y desde nuestra Institución, gestionaremos y promoveremos, lo que sea necesario, en defensa de los derechos económicos y sociales de los vecinos”. En los considerandos del fallo, el Juez Federal de Rawson, Hugo Sastre, advirtió que “la decisión del Gobierno Nacional ha sido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio en las cuentas provinciales; una crisis empresarial en el sector afectado y el perjuicio a los usuarios del sistema de trasporte público de pasajeros, que no podrían quedar a merced de una decisión de tamaña envergadura como lo es la súbita quita de subsidios”. Añadió que, “el artículo 28, CN, al prescribir que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, consagra el principio de la razonabilidad o justicia como regla sustancial del comportamiento del Estado, estatuyendo un principio que, aun cuando parezca referirse a las leyes formales, se extiende también a las leyes en sentido material y a los actos administrativos….”. Otro de los aspectos que resaltó el juez federal en su fallo es el momento del año en que el Gobierno Nacional decidió eliminar los subsidios al transporte: “Que encontrándonos próximos a la finalización del periodo estival y al inicio del ciclo lectivo 2024, época de mayor demanda en el uso del trasporte público de pasajeros, entiendo que el cambio en la política de subsidios al transporte de pasajeros urbanos y suburbanos instaurada por el Estado Nacional ha devenido inoportuna…….”. Por último, Gialluca afirmó que somos conscientes de que el Gobierno Nacional, recurrirá y apelará esta decisión de la Justicia Federal de la Provincia de Chubut y volvió a reiterar que el mismo debe restablecer el Fondo Compensador al Transporte que eliminó arbitrariamente e irregularmente, mediante una Resolución de la Secretaria de Transporte, toda vez que el mismo se encuentra previsto en el Presupuesto Nacional del año 2023 y con el cual se viene trabajando actualmente, “además de carecer esta decisión política de razonabilidad, pues ni siquiera se previó su impacto en las economías domésticas de los usuarios y en el sistema de transporte público de pasajeros del interior del país, sin haberse advertido por ejemplo alternativas de modificaciones graduales que no signifiquen la súbita quita de subsidios como se lo viene haciendo en diversos sectores, a contramano de lo que establece nuestra Constitución Nacional y las Leyes que se dictan en su consecuencia”.