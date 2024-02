Ex combatiente de Malvinas cuestionó la actitud del Gobierno Nacional ante la visita de Cameron a las Islas

La visita de David Cameron a las Islas Malvinas generó un fuerte cuestionamiento por parte de gobernadores de varias provincias. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional, la Canciller Diana Mondino agradeció la visita y el vocero Presidencial dijo que era un tema de agenda de Inglaterra.

Frente a estas declaraciones, Carlos Muelas, ex combatiente de la guerra de las Malvinas sostuvo que “me dio vergüenza como argentino y excombatiente la postura del Gobierno Nacional de no repudiar categóricamente la provocación del Canciller del país usurpador de visitar las Islas, más aun, cuando el propio Cameron manifestó que la soberanía de las Islas no es un tema de discusión”.

“En primer lugar, somos miles de excombatientes que podemos dar testimonio de lo que significó esa guerra. Si eso no es suficiente para el Gobierno Nacional, podría al menos pensar los 649 compatriotas muertos en batalla, incluyendo el cobarde hundimiento del ARA Gral. Belgrano”, reprochó.

Y agregó: “Por otro lado, las máximas autoridades de la Nación se supone deberían defender la Constitución Nacional, que dispone que ´La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.

Sin embargo, Muelas esbozó que “no me sorprende la actitud cipaya de este gobierno, que está conducido por un demente que admira a Thatcher, la mayor criminal de guerra que conoce el pueblo argentino”.

Contrastó el excombatiente las actitudes de funcionarios nacionales con las del gobernador Insfrán quien “rápidamente repudió la presencia de Cameron en Malvinas en una actitud coherente con su historia y compromiso con los excombatientes” a la vez que recordó que “nuestra Constitución Provincial es la única que considera a la causa Malvinas como una causa nacional irrenunciable e imprescriptible”.

“Otra actitud repudiable del Ejecutivo nacional fue la designación de Nicolás Kasanzew como Dirección de Gesta de Malvinas en el Senado. Lejos de ser un corresponsal de Guerra, Kasanzew fue un publicista de la dictadura genocida que mentía todos los días a los argentinos mientras miles poníamos el cuerpo y cientos dejaron la vida en la guerra”, manifestó.

Y añadió: “Además, fue un cobarde que abandonó las islas mucho antes de terminada la guerra”; al mismo tiempo que ahondó en que “darle una condecoración en el Senado sólo demuestra el apego de la Vicepresidenta a la dictadura de 1976, a la cual evidentemente le tiene mucho cariño”





Finalizó el excombatiente diciendo que “estamos a un poco más de un mes de un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas. Los argentinos no podemos callar la usurpación del gobierno inglés en nuestras islas y exigir lo que corresponde: que las Malvinas sean ratificadas por todo el mundo como argentinas”.