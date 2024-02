“Debemos dar libertad al artista que vive en nuestro interior, para sanar”

Este jueves, se concretará la segunda Charla Abierta sobre Fotografía en la Asociación Italiana (25 de Mayo 353 – Altos) a partir de las 21 horas. Los organizadores piden una preinscripción para reservar el lugar por cuestiones sanitarias.

El disertante es el fotógrafo contemplativo George Hamilton Pérez quién comentó sobre la práctica que “tiene sus años y se empezó a desarrollar en los años 50. Un monje tibetano huyendo de la invasión de China llega a estudiar a Inglaterra, donde desarrolló la técnica, además de las bases para luego llevarlo a los Estados Unidos y ahí formó escuelas sobre diferentes tipos de arte”.

Aclaro que “mi camino es diferentes y le podría decir que fue de iluminación. Un día caminando con una persona me comentó que hacía la práctica de yoga y me explica en qué consistía” y agregó que “a lo que respondí: yo hago yoga con los ojos abiertos y a través de la cámara, se rió y me dijo que deje de hablar pavadas, y luego comenzó mi proceso de desarrollar esta idea”.

SENTÍ LA NECESIDAD. El fotógrafo contemplativo recalcó que “con el paso del tiempo fui desarrollando una técnica y que en las últimas semanas sentí la necesidad de compartir, ahí nacieron estas charlas abiertas con cupos limitados por la situación sanitaria que vivimos en la Asociación Italiana”.

Comentó que “en estas charlas le voy contando mi experiencia y tras la pandemia todos empezamos a entender cuáles son las cosas realmente importantes. Existen personas que fueron afectadas en lo físico pero por sobre todo en lo mental y la Fotografía Contemplativa es una alternativa para comenzar un proceso de sanación interior”.

George Hamilton Pérez sostuvo que “en la actualidad vivimos una revolución de la imagen. Hay quienes enseñan fotografía y la hacen difícil, pero el arte es algo que viene innato en nosotros y lo que debemos hacer es despertarnos. Esto se hace a través de la práctica y ver las cosas como si la viésemos por primera vez”.

Enfatizó que “cuando bajamos la velocidad a nuestra vida sucede algo extraordinario, descubrimos todo un mundo nuevo. El parar y comenzar a movernos más lento es revolucionario, mejora nuestra calidad de vida, nos centramos en lo esencial y disfrutamos de otra manera el mundo que nos rodea”

El artista manifestó que “esta va a ser la segunda charla. Ya que para la primera convocatoria superó las expectativas y decidimos seguir compartiendo. Hay un despertar de la conciencia colectiva en la sociedad y buscamos mejorar nuestra calidad de vida”.

Los interesados pueden comunicarse por más preguntas y hacer consultas al 3704096639 o visitar la Fanpage: George Hamilton Pérez