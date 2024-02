Con la apertura de la carrera de Medicina, “arranca una nueva página en la historia de Formosa”

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), el doctor Julián Bibolini, expresó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) su alegría por el inicio formal del Curso Básico de Introducción a las Ciencias de la Salud para las carreras de Medicina y Licenciatura en Enfermería en esa casa de altos estudios con sede en la localidad de Laguna Blanca.

“Arranca una nueva página en la historia de Formosa, me siento orgullosísimo”, acentuó categórico, recalcando que “hay que agradecer que se haya llevado a cabo merced a un esfuerzo enorme del Gobierno provincial, un sueño hecho realidad por el gobernador Gildo Insfrán”.

Hizo notar que “estamos muy contentos y felices”, a la vez que enfatizó que “esto es la política a largo plazo para el pueblo, pensando en el ser humano, y no solamente en la cuestión económica. Si bien no estoy diciendo con eso que no sea importante, pero lo económico tiene que rondar en virtud del ser humano, no a las empresas”, explicó.

También se expresó el intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, quien coincidió con las palabras del doctor Bibolini, al decir: “Estamos felices por esta nueva etapa que se inicia en la educación del sistema educativo provincial gracias a esa decisión política del gobernador Insfrán, con el fin de poder crear las oportunidades en este caso en la educación para que todos tengan esa posibilidad”.

Es así subrayó a AGENFOR: “Es un día histórico para el sistema educativo provincial y especialmente para nuestra comunidad de Laguna Blanca, que es un polo de desarrollo más que importante por todo lo que significa tener la Universidad en el interior formoseño”.

Ello gracias a “una planificación estratégica del Gobierno provincial que posibilitó este día histórico”, puso en relieve y marcó: “Estamos orgullosos de ser formoseños y de pertenecer al Modelo Formoseño”.

Como así también de tener al gobernador Insfrán como conductor, quien “permite que el pueblo se siga desarrollando en ese sentido”, realzó.

En ese punto también dijo que “Formosa tiene un sistema de salud que es ejemplo a nivel nacional con una tremenda infraestructura”, y que, “con la carrera de Medicina, se estará formando recurso humano en la provincia por primera vez”.

Finalmente, declaró que en Laguna Blanca estamos “agradecidos con todo el equipo de trabajo de la Universidad, al rector Enrique Morales y decanos de las distintas carreras, y también el acompañamiento permanente del diputado provincial Carlos Hugo Insfrán, gestionando en favor del pueblo de Laguna Blanca y el pueblo formoseño”, concluyó.