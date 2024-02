Afirman que el poder adquisitivo de los consumidores disminuyó entre un 50 y 80%

La venta de alimentos, elementos de higiene, medicamentos, y diversos bienes para la construcción continuaran cayendo por encima del 28,5% como viene sucediendo en estos primeros meses del año-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló que la perdida de la capacidad adquisitiva de los consumidores, que se relaciona obviamente con el sector medio al que pertenecen y/o cual sea su canasta de consumo, “viene teniendo una recesión que ni siquiera se observó durante la pandemia a nivel local”. La CAME (Confederación Argentina de Medianas Empresas) informó que los niveles de las ventas de los comercios cayeron 28,5% en enero y continúan descendiendo en el marco de una inflación persistente. Se destaca que las ventas de alimentos en los comercios cayeron un 37,1% interanual en el mes de enero. La nómina incluye además ventas de cemento, insumos diversos para la construcción, motovehículos, y otros que da cuenta que el salario real de los trabajadores públicos y privados registrados ha tenido la mayor caída de los últimos 30 años y es muy probable que continúen perdiendo frente a los aumentos dispuestos en los servicios públicos esenciales, energía eléctrica, transporte público, medicamentos. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que el INDEC al difundir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero que ascendió a 20,6 por ciento, continúa siendo muy alto y golpea a los sectores más vulnerables. Es por ello que, si bien se los presenta desde el Gobierno Nacional como un dato de que la inflación está bajando y que todas las medidas que se adoptan son supuestamente para evitar una hiperinflación, Institucionalmente la consideramos como una mirada interesada, luego de que “el Gobierno Nacional anterior tuvo una pésima gestión económica y el actual no ha hecho más que empeorar la situación con una fuerte devaluación, tarifazos y liberación de precios que no pueden pagar los consumidores, con lo cual está claro que quienes ganan continúan siendo los grandes empresarios y pierden las mayorías de los jubilados, pensionados, asalariados públicos y privados”.