Una familia tipo del NEA necesita 500.000 pesos para alimentarse y no ser pobre

El Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana realizó un relevamiento en ciudades capitales de provincias del NEA que tuvieron un porcentaje de IPC mayor que el dado a conocer por el INDEC para esta región. Recordemos que el Indec informó que la inflación en Argentina durante diciembre de 2023 alcanzó un 25,5%, contribuyendo a un aumento anual del 211,4%. No obstante, particularmente en el rubro de los alimentos la inflación real en nuestra zona fue superior al 30%; estableciéndose discrepancias con las cifras del Indec, donde productos esenciales como los lácteos tuvieron incrementos superiores al 50%, mientras que en otros como los fideos guiseros los aumentos llegaron al 100%, y la sección de carnicería también fue afectada con subas del 40%. Desde el Organismo de la Constitución Provincial señaló que para que una familia tipo, dos adultos y dos niños no caigan por debajo de la línea de pobreza necesitan alrededor de $476.500 y advirtieron que los incrementos de los alimentos continuaran en la franja del 25 al 30% para los meses de febrero y marzo, por lo que se sugirió a los consumidores, no adquirir los productos de almacén, verdulería y carnicería, “en los lugares habituales de consumo, en atención a la permanente dispersión de precios, hasta tanto se pueda obtener alguna referencia transitoria aunque sea en relación a los citados”.