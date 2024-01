Se sugiere a los titulares de tarjetas de créditos pagar la totalida de las deudas

Se denunció que los comercios no tienen ningún límite en cuanto a tasas para cobrarles deudas por el uso de tarjetas de créditos y débitos. Gialluca añadió que, el Gobierno Nacional “con las nuevas medidas implementadas por fuera del Congreso Nacional ha eliminado infinidad de normativas que protegían a usuarios y consumidores, quienes hoy continúan endeudándose para alimentarse, originando una situación social de peligrosa tensión”. A esto debe sumársele que no existen precios de referencias y los comercios fijan precios abusivos fuera del alcance de la capacidad adquisitiva de la gente-.

El Defensor de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que luego de la aprobación de un DNU por parte del Gobierno de Javier Milei, se han implementado modificaciones importantes en la Ley de Tarjetas de Crédito. Uno de los puntos más controvertidos es qué ocurrirá si los usuarios no pagan el total de sus tarjetas. Esto significa que los usuarios podrían verse en problemas si no pagan el total de su tarjeta en tiempo y forma, ya que los intereses se acumularán sin restricciones. Una de las modificaciones más significativas del DNU es la eliminación del límite del 50% de los intereses punitorios que las entidades financieras podían aplicar. Esto significa que los usuarios podrían verse en problemas si no pagan el total de su tarjeta en tiempo y forma, ya que los intereses se acumularán sin restricciones. Además, el DNU anula los límites de tasa que los comercios pueden cobrar por el uso de tarjetas de crédito y débito. Anteriormente, la ley establecía un tope del 3% para las tarjetas de crédito y del 1,5% para las de débito. Esta eliminación podría generar un incremento en los costos para los consumidores. Por otro lado, se derogaron sanciones a empresas que no informen la tasa de interés y se anularon los intereses punitorios que se podían cobrar a los clientes por falta de pago. Con los cambios implementados en la Ley de Tarjetas de Crédito a través del DNU de Javier Milei, los usuarios deben tener en cuenta que no pagar el total de la tarjeta puede generar intereses punitorios sin límite y un aumento considerable de la deuda.