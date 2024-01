“Que estén echando funcionarios a 40 días de asumir es preocupante”, sostuvo Cacho Garcia

El diputado justicialista Hugo García analizó las últimas decisiones que tomó el presidente de la Nación Javier Milei y lamentó el grado de “improvisación y de agresividad que hay hacia los argentinos” en las medidas tomadas.

Al respecto y sobre la salida del gobierno del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, consideró como preocupante esta decisión.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el legislador provincial se refirió además a la amenaza que propinó el Presidente a los gobernadores, adelantando que los “fundirá a todos”.

Sobre ello señaló que “La Constitución habla de la independencia de poderes, de la autonomía de las provincias, el respeto que se merece el Gobernador con el 70% de los votos que los formoseños ha respaldado”.

Y agregó que Milei basa su gobierno en agravios y ataques permanentes, pensando que puede conducir los destinos de un país en base a gritos e improvisaciones en todos los niveles de mando.

“Un desconcierto en el manejo, pero sí entregado a ciertos sectores del capitalismo. No hay ninguna duda que lo que está en vigencia es un colonialismo que viene a adueñarse del centro, sur, entregar todo lo que se tiene y dejarnos a los argentinos en la vía” adelantó.

Por ello García apeló al trabajo de los legisladores nacionales para “atajar este avance tan desmedido de sectores que están en contra de la democracia, y ataca a los sectores más desprotegidos”.

Insistió en señalar que “las amenazas a las provincias no tienen sentido, hay una autonomía, seguramente esto va a generar algún posicionamiento de cada gobierno provincial. Estoy convencido que los diputados nacionales, no solo de Unión por la Patria, sino de todos los movimientos populares, no van a permitir que nos avasallen y que se queden con la riqueza de la Argentina” consideró.