Insfrán: “A este gobernador no se lo asusta; sabe lo que tiene que hacer y lo que su pueblo quiere”

Tras efectuar un importante anuncio de incremento salarial para el sector público provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aseveró que las medidas de ajuste y paralización del actual Gobierno nacional “nos llevan 200 años atrás”, advirtiendo que la situación del país “es muy delicada”, ya que “la inestabilidad económica que se tiene es terrible”.

Además, según recabó la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), enfatizó que la posibilidad de emitir cuasimonedas “no está en nuestra contemplación” y dejó en claro que “el pueblo formoseño que tiene un Gobierno que lo va a estar acompañando” ante este complejo contexto.

“Estamos en un proceso de estanflación, lo que quiere decir que tenemos una inflación y una disminución del ingreso”, comenzó diciendo el mandatario, afirmando que “la baja del proceso inflacionario no es a costo de la casta, como prometían, sino del hambre del pueblo argentino”.

Cuestionó que “hasta ahora, los ajustes que se han hecho han sido sobre las provincias”, es decir “sobre el pueblo” porque “la Nación es una entelequia”. “Como bien lo dice la Constitución Nacional, las provincias fueron anteriores a la Nación, gracias a ellas se ha conformado la Argentina”, subrayó.

En total antagonismo a esto, desde el Gobierno del presidente Javier Milei, “las medidas que se están tomando nos llevan 200 años atrás. Ponen en riesgo al federalismo y (nos ubican) en la disyuntiva de los unitarios y federales nuevamente, una pelea que creíamos estaba solucionada”.

En ese sentido, sobre las ideas libertarias del actual presidente argentino, de libre mercado y desregulación, puso en relieve que “en los países desarrollados” no tienen aplicación y a modo de ejemplo mencionó a Francia, que “está teniendo a París totalmente rodeada por los productores y no veo ni escucho que ahí permitan que entre libremente producción de otros países sin ningún requisito, como lo están tratando de hacer aquí”.

Recordó que “dije lo que iba a ocurrir no con el diario del lunes, sino durante toda la campaña”, agregando que “después de las elecciones, sostuve que no me retractaba de nada de lo que había afirmado, pero que respetaba la voluntad popular. Dije que para ver si era rengo había que dejarlo caminar. Hasta ahora veo que no tiene un andar normal, por lo tanto sigo ratificando lo que dije en todo momento de la campaña”.

Asimismo, respecto de los fondos nacionales, el gobernador Insfrán advirtió que “hemos recibido el 17% menos de las transferencias automáticas”, mientras que “han disminuido el 65%” las partidas de aspecto social y se han paralizado las obras públicas, inclusive aquellas con financiamiento internacional ya acordado.

Consideró que “en este marco de inestabilidad, es una eternidad hablar de cuatro meses. Hay que ir día a día. Vamos a ver qué pasa con las decisiones que se toman, cuáles se corrigen y cuáles no”.

“La situación es muy delicada –advirtió-. Acá hay un solo objetivo que es el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, el famoso déficit cero, que es sacarle a toda la población para cumplir con el FMI, que es su patrón”.

En contraste, “yo siempre lo dije: tengo un solo patrón que es el pueblo”, acentuó Insfrán, expresándole a “todo el pueblo formoseño que tiene un Gobierno que lo va a estar acompañando”.

Sostuvo que “este no es un aumento para todo el año porque la inestabilidad económica que se tiene es terrible” y respecto de las cuasimonedas apuntó que “están en una etapa muy lejana para nosotros”.

“Tenemos una economía equilibrada que hace que tengamos solidez para evitar esa situación tan ingrata que ya hay en otras provincias –marcó-. Algunas ya la ejecutaron y otras están también pendientes de esta cuestión”, en tanto que en el caso de Formosa “hoy no está en nuestra contemplación”.

Asimismo, al referirse a la frase en tono de amenaza del presidente Milei hacia los mandatarios provinciales, acerca de “fundir” a las provincias, Insfrán fue categórico: “Yo no puedo responder por todos los gobernadores, solamente lo puedo hacer por cuenta propia. A este gobernador no se lo asusta; sabe lo que tiene que hacer y lo que su pueblo quiere”.

Por último, respecto de los contactos con los funcionarios nacionales y los mandatarios provinciales, dijo que “el diálogo siempre tiene que ser entre dos partes que puedan tener facultades de decisión y yo veo que con los que van a hablar (en la Nación) no lo tienen, por eso en una mesa de negociación se acuerda una cosa, se van a su base y allí le dicen ‘no, esto no va’, entonces empiezan a buscar la forma de decir que no se dijo, no se habló y demás”.

“No se puede hacer ningún diálogo en estas condiciones”, sentenció. Por lo tanto, “yo no estoy en el pelotón de lo que ellos llaman ‘dialoguistas’”.