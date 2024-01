El Gobierno Nacional no invertirá en el transporte eléctrico y se advirtió que el mismo se encuentra trabajando al límite

Se denunció que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se encuentra saturado, afirmándose que el Sistema de Transporte Eléctrico trabaja al límite por falta de inversiones-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, luego de participar de la Audiencia Pública convocada por el ENRE y en la cual la Empresa TRANSNEA solicitó un 114% de aumentos y TRANSENER un 209%, reclamando además una actualización mensual y automática, “todo lo cual fue rechazado, peticionándose que los incrementos tarifarios que se autoricen, se ajusten a los criterios ordenados por la CSJN de modo tal que puedan ser afrontados por los usuarios y no terminen siendo confiscatorios de los salarios o ingresos de los citados”. La Subsecretaria de Planeamiento Energético Mariela Beljansky, fue quien concretó la propuesta del Gobierno Nacional indicando que “el Estado Nacional está quebrado y buscará recomponer los ingresos de las empresas transportistas vía tarifas”. Indicó que se están considerando instrumentos de iniciativa privada para obras de interconexión regional, destacándose que en un país tan extenso como Argentina se vuelve prioritario el transporte porque gran parte de la demanda está concentrada en el AMBA y los recursos energéticos se encuentran en regiones alejadas de la demanda. Señaló que las obras de infraestructura que se ejecutan se trasladan a las provincias sin costo alguno y se utilizan recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria que se alimenta principalmente de aportes del Tesoro Nacional. Asimismo, advirtió que, el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) "está saturado y hoy no permite evacuar toda la energía adicional, actúa como un cuello de botella", al no facilitar el transporte de nuevos emprendimientos de generación, en especial de energía eólica y solar. También se denunció que las ampliaciones y obras de infraestructura necesarias no se han producido de manera natural, sino que estuvieron direccionados a determinadas provincias y que la falta de planificación de mediano y largo plazo llevó a no tener respaldos del sistema. Con lo cual, frente a una mínima falla en el transporte el sistema no puede reponerse, las transportistas no cuentan con dinero suficiente para reponer el servicio y solicitan dinero a CAMMESA. La Funcionaria Nacional sostuvo que "el nivel de subsidios es escandaloso" y que en los últimos años "fueron del 65% al 89%" del Precio Estacional de la Energía (PEST), uno de los principales componentes de la tarifa final del servicio. El Ombudsman Provincial, denunció el pésimo servicio de TRANSNEA y solicitó al Secretario de Energía que, el Estado Nacional “analice el traspaso del transporte energético a las Provincias del NEA para mejorar la calidad de un servicio público esencial”.