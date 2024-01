“Disparates y palos al pueblo"

Comparto mi análisis del primer mes de gobierno de Milei 👇

No designamos a los enemigos del pueblo por sus nombres, y eso es dar ventaja. Supuestamente, la pulseada, esa pulseada que siempre ganan las corporaciones, es con los que venden gas. Pero, ¿quienes son los que venden gas? ¿Quiénes presionan gobiernos para ganar mucho más, pero mucho más de lo que es justo? ¿Se llaman "gas"? Gas, ¿una cuestión abstracta que no nos dice nada? ¿Se lucha contra el aire, no hay algo concreto? ¿O sí?

Son los del gas, dice la radio, las empresas gasíferas, escriben los diarios. Te muestran una estación de servicio por la tele, pero ¿quienes están detrás?

¿Se llama Paolo Rocca? ¿Rocca es el segundo tipo más poderoso del país? ¿Delincuente fuera del país, amo y señor entre nosotros? ¿Es aquel que dejó morir miles en Bergamo en sus empresas en Italia en los primeros tiempos del COVID? Si es Rocca, ¿por qué decimos las empresas del gas? ¿Qué sabe nadie quiénes son esos tipos? ¿Qué sabe nadie quién le dice a Milei y a decenas de disputados lo que tiene que hacer, porque para eso Rocca lo puso ahí?

Hoy se cumple un mes de Milei: provocación, disparates, palos al pueblo, carestía más insoportable que antes, mucho más, como consecuencia de la salvaje devaluación. 30 días de FMI, de Rocca, de Clarín, de lo que parece ser el resto de nuestra vida. La eternidad duraba 30 días, ahora lo sabemos, pero nos esperan otras eternidades.

Así luchamos contra fantasmas, y nuestra idea, modestamente, es que hay que nombrar a las bestias. Esta noche en Mar del Plata estrenan una obra que se llama 'Como si la vida fuese un momento pacífico y estable'. ¿Pero si tomamos su título como una forma de darnos fuerza? Vamos a trabajar así, como si el mundo fuese un momento pacífico y estable."