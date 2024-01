Denunció la Defensoría que con los cabmios en la ley ómnibus los jubilados perderán alrededor de un 25% en solo tres meses

Gialluca señaló que, el Gobierno Nacional está realizando un ajuste brutal sobre los jubilados y pensionados sin atender intencionalmente lo que significa “la -Canasta Básica Previsional- que incluye medicamentos y gastos de salud que es muy diferente a los datos oficiales del INDEC”-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, ante el envío de la “Nueva Ley Ómnibus” al Congreso de la Nación por parte del Gobierno Nacional y en la cual, “se cambia nuevamente la fórmula de movilidad de las jubilaciones”, desde el Organismo de la Constitución Provincial, se remitieron tanto al Ministerio de Economía, Lic. Luis Andrés Caputo, como al de Capital Humano a cargo de la Lic. Sandra Viviana Pettovello y a las Comisiones del Congreso de la Nación, “su absoluto rechazo, pues esta última formulación mantiene la actualización de las jubilaciones hasta marzo como funciona en la actualidad y a partir de abril aumentarían mensualmente conforme a la inflación”. Fundamentó su oposición el Funcionario Provincial en que todos los jubilados tendrán una pérdida equivalente a un mes entero de jubilación entre diciembre y febrero y, por otro lado, debido a que la idea es que luego de 3 meses se actualicen los beneficios por inflación, se dejará una nueva base muy desactualizada, lo que implicará “una base de pérdida de casi el 30% de los haberes jubilatorios en solo 3 meses”. Por otra parte, nada se ha planteado sobre los bonos que cobran los jubilados y que, de eliminarse, generarán menor capacidad adquisitiva en los mismos, “puesto que a la fecha existen 2,5 millones de jubilados que no cobran ningún bono y perciben la mínima que se ubica entre 160 y 170 mil pesos, a lo que debemos sumar las pensiones no contributivas”. Gialluca afirmó que, el ajuste y los recortes que se vienen implementando contra los jubilados y pensionados, nos permite afirmar que el actual Gobierno Nacional “se ha olvidado o directamente no toma en cuenta la encuesta nacional sobre calidad de vida de los adultos mayores y pareciera que los mismos no existieran”. Esto porque el aumento de costo de vida medido por el INDEC desde enero del 2023 a diciembre del 2023 fue de un 225,1%, según datos oficiales, pero la -Canasta Básica Previsional- es muy diferente, por los aumentos extraordinarios de los medicamentos y gastos de salud, “donde hoy los jubilados para llegar a fin de mes deben hacer ajustes, no solo en la alimentación, sino también en la medicación y si durante 3 meses de alta inflación les pagan lo mismo, cada vez les va alcanzar menos para cubrir sus necesidades básicas esenciales”. Un Estado totalmente ausente está dejando a su suerte a todo el universo de adultos mayores de 60 años en nuestro país y una sociedad que excluye a los viejos, es algo que no puede permitirse, por lo que, por más que digan que lo que van a dar será superior a la Ley de Movilidad, el gran interrogante es ¿cómo harán los jubilados para llegar al mes de marzo y cubrir sus demandas básicas?.