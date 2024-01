Artistas independientes se manifestaron en contra del desfinaciamiento al arte y la cultura

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que determinó el Gobierno nacional, afecta, también, al sector artístico, con la decisión de cerrar el Fondo Nacional de las Artes (FNA), organismo dependiente del ex Ministerio de Cultura de la Nación.

En ese marco, artistas independientes de Formosa, se concentraron en el teatrino de la plaza San Martín, este viernes 5 a las 17 horas, para manifestar su rechazo a esta medida que pone a la cultura en alerta.

Al respecto, Ema Cauñeri, cantora, poeta y narradora Qom, expresó que “el FNA, de alguna manera, nos impulsó a hacer nuestra actividad cultural y por eso lo vamos a defender, en todas sus disciplinas”. Agregando que “este Gobierno nos está haciendo sufrir, pero tenemos una luz de esperanza y que encendida para que nosotros logremos el objetivo en esta lucha, no vamos a luchar en vano”.

Además, afirmó que, desde Nación, están quitando las becas para los artesanos de Formosa, resaltando que “tenemos excelentes trabajadores de la artesanía en la provincia, muchos de ellos han ganado premios en reconocimiento de su trayectoria e impecable trabajo”.

Y comentó: “En mi último trabajo también fui becada por el Fondo Nacional de las Artes, con el tema de cantos antiguos”, valorando este espacio que fue el puntapié para el crecimiento de muchos artistas.

De esa manera, ratificó que “estamos en contra de todas las medidas que está tomando el presidente de la Nación, que afecta a todos los argentinos y argentinas, incluyendo a nosotros, los trabajadores del arte y la cultura”.

Asimismo, afirmó que “estamos mal, preocupados, hay mucha incertidumbre por el daño que nos están haciendo a todos, porque esta es nuestra fuente de ingreso, el canto, la danza, la artesanía son las herramientas que nos permiten llevar el pan de cada día a nuestros hogares”.

Antes de finalizar, reprochó que “están eliminando las leyes de un plumazo, esas que tanto costaron conseguir, leyes que protegen al ciudadano, su trabajo y que garantizan una vida digna, están borrando todo”.

Además, se refirió al papel que cumple Félix Díaz, que es funcional a los gobiernos de derecha, expresando que “siento mucha pena por el hermano, porque nosotros estamos del otro lado de la vereda donde él está, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo, es mi hermano, no me gusta hablar mal de nadie, pero es muy visible y lamentable como está actuando”.