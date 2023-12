Samaniego rechazó el “ajuste” de Milei que “recaerá sobre el pueblo” y golpeará a las provincias

El diputado Agustín Samaniego, vicepresidente 1º de la Legislatura Provincial, opinó sobre la asunción del presidente de la Nación, Javier Milei, y, en especial, analizó su primer discurso como jefe de Estado.

En ese sentido, señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que de ninguna manera “creemos en el ajuste interminable, permanente; ojalá el pueblo lo pueda soportar”.

Por eso, expresó su preocupación por lo que pueda llegar a suceder en la Argentina en adelante, sin embargo, al mismo tiempo, dijo que es cauteloso, ya que como lo expresó el gobernador Gildo Insfrán “hay que dejarlo andar para después ver cómo funciona su Gobierno”.

Aunque insistió en que “no vemos con buenos ojos” lo anunciado hasta aquí, ya que nunca “son buenas noticias el ajuste, la paralización de la obra pública y recortes que se proyectan hacer en diferentes áreas del Estado Nacional”.

Precisamente, sobre el primer discurso de Milei este domingo 10 de diciembre apuntó: “Tergiversó muchos indicadores, extrapoló datos, algunos de ellos que no existen, tratando de magnificar la situación del país, para tratar de justificar su plan de ajuste”, dejando en claro que “no estamos de acuerdo” con ese plan como tampoco “con ese diagnóstico que hizo, ni con la medicina: es querer solucionar el problema con más hambre, más pobreza y más ajuste”, reprobó.

“Especialmente, -continuó- porque ese ajuste no recaerá sobre los grandes grupos económicos, ya que no es que las empresas ganarán menos”, al contrario, el plan de ajuste “va a recaer sobre el pueblo” y golpeará a las provincias, sobre todo a “las más pequeñas o periféricas”, avizorando en ese sentido que “Formosa va a pasar momentos muy duros”. “Por supuesto que nos va a golpear debido a que no somos una isla”, advirtió.

En otro orden, el diputado remarcó que “es de recalcar el clima de fiesta” que hubo este lunes 11 en las afueras de la Legislatura Provincial, con la jura del gobernador Insfrán y su vice, Eber Solís.

Puesto que “se renueva la esperanza y la confianza en nuestro conductor, como en el Modelo Formoseño y también en nosotros mismos”, subrayó categórico.

“Tenemos confianza plena en el Gobernador, no se va a rendir, ni tampoco claudicará en sus convicciones”, significó.

Y avanzó: “Tampoco va a ceder ni se arrodillará ante nadie; va a pelear donde tenga que pelear y golpear las puertas que haya que golpear con tal de luchar por los formoseños”.

Sostuvo también que “la provincia tiene un equilibrio financiero, está desendeudada y financieramente consolidada”, por consiguiente, “contamos con las herramientas para poder enfrentar lo que se venga”.

“Tenemos un conductor que ha sabido timonear en los momentos más difíciles; así que tenemos fe y esperanza, porque además hay un modelo que es nuestra carta de navegación”, puso en relieve.

Y finalmente recordó que Insfrán logró un triunfo contundente en las urnas por el 70% de los votos, iniciando este 10 de diciembre un nuevo período al mando del Poder Ejecutivo Provincial, junto a su vice, el doctor Solís.