López Peña: “Otra vez la mano del Estado hace posible que puedan tener esta calidad de vida”

En el marco de la inauguración de la refacción integral del Club de Abuelos “Otoño Feliz”, el ex administrador de la Caja de Previsión Social (CPS) de Formosa, Gustavo López Peña, ofició como orador principal y destacó tanto la importancia de los centros de jubilados como también el apoyo del gobierno provincial en la construcción y refacción de este tipo de edificios.

“Cuando este centro o este Club de Abuelos estuvo en construcción, porque se tiró abajo y se construyó todo de nuevo, no tenían un lugar donde ir y allí estuvo el Gobierno de la Provincia de Formosa dándoles nuevamente un lugar donde puedan realizar todas sus actividades, que para nosotros es lo más importante”, indicó.

Y agregó: “Que puedan compartir y tener excusas para estar juntos, para tener sus fiestas, sus actividades, seguir aprendiendo y enseñándonos”.

Asimismo, aseguró que esta “no es una obra de la casualidad” sino que se realizó por “una decisión política del gobernador Gildo Insfrán”.

“Me acuerdo que me decían cuando me veían: Gustavo, fíjate si podés hablar con el gobernador, para que les arreglen el techo porque filtraba agua o el patio estaba muy sucio y había que arreglarlo, había que limpiarlo, y allí estuvieron también los compañeros y las compañeras de la Caja de Previsión Social, limpiando, ayudando, arreglando, y no hubo que pedirle nada al doctor Gildo Insfrán, porque solito vino a hacer esta construcción”, indicó.

Y añadió: “Pero este es un centro más de todos los que tenemos en Formosa. Hoy estábamos chequeando y solamente durante el año 2023 se inauguraron 14 Casas de la Solidaridad en la provincia. En Pirané, en Villa 23, en El Dorado, en Villafañe, en Pastoril, acá en Capital”.

A su vez, López Peña recordó que el Gobernador en sus discursos siempre habla de “darle vida a las Casas de la Solidad, centros de jubilados” y garantizó que “esa es la vida que ustedes le están dando porque son los que hacen uso de las instalaciones”.

“Y no es menor recordar a toda la población de que el Estado está presente a través de las obras del gobernador, porque allí donde se inauguraban en esos pueblos, aquí mismo en la capital, también llevamos adelante operativos de prestaciones en conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno provincial para que más de cinco mil formoseños puedan acceder a la jubilación, y lo hicimos allí, en las casas de la solidaridad”, sostuvo.

Y continuó: “Son formoseños que hoy acceden a una vida digna, a lo que le corresponde, porque nadie les regala nada, simplemente tuvimos esa herramienta para que puedan pagar las deudas que tenían de aportes y de esa manera jubilarse”.

En ese sentido, recordó que la CPS “nunca se transfirió a la Nación” por decisión de Insfrán y resaltó que la importancia de “tener soberanía previsional hoy en día”.

“Tenemos 82% en la determinación del haber, la movilidad que tiene que ver con que cada aumento de los activos automáticamente va a los pasivos, y por supuesto que están cobrando todos antes del fin de mes, y se ha cobrado en el aguinaldo, donde en otras provincias, lastimosamente no lo están pudiendo realizar. ¿Y por qué hago toda esta explicación? Porque hay que defender los derechos que hemos conquistado para todos los formoseños”, expresó.

Y profundizó: “Es el modelo formoseño el que está actuando, que no es otra cosa que la expresión más práctica de la doctrina nacional justicialista, y es lo que podemos vivir en Formosa, es lo que tenemos que defender hoy más que nunca, por todos estos conceptos que vienen o que se empiezan a escuchar de la libertad de mercado y otras cosas más”.

En este punto, López Peña se preguntó “qué tiene que ver un centro de jubilados con la libertad de mercado”; e insistió: “¿Cómo haría? ¿Cómo haría el mercado para llevar adelante centros de jubilados, casas de la solidaridad, talleres para jubilados, el turismo social que lleva adelante el Ministerio de Turismo de la Provincia de Formosa, en conjunto con todos los centros de jubilados que más de 15 delegaciones ya han conocido el Bañado La Estrella, el Parque Pilcomayo, Herradura, que tuvieron la posibilidad de viajar, como así también ustedes”.

“Pero esto es financiado por el gobierno provincial y otra vez la mano del Estado hace posible que puedan tener esta calidad de vida que es para lo que trabajamos. Y sin embargo, tenemos otras voces que nos hablan de que los que no están en la sociedad económicamente activa, digamos, tienen que dar un paso al costado. ¿Por qué es así? Nosotros cuando estábamos en toda la época trabajando en el año 2023, nos acusaban de que hablábamos de una campaña del miedo y la verdad que nos quedamos cortos. Es terror lo que se viene o lo que están proponiendo”, aseguró.

Y aclaró: “Pero nosotros aquí lo tenemos a Gildo Insfrán, que nos va a defender y que va a defender el interés de todos los formoseños”.

Al finalizar, trajo a la memoria que el gobernador Insfrán, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, también inauguró un centro de jubilados nacionales con fondos del Tesoro Provincial, “como fue Sesenta Primaveras, donde todos nosotros estuvimos acompañando, así como también en Ibarreta, el centro de pasivos”.

“Y por supuesto, que hoy nosotros vamos a estar acompañando también a ustedes y vamos a pedir que nos sigan invitando a todas las actividades que tienen. Porque la verdad que compartir con nuestros adultos mayores es otro acto de amor”, concluyó.