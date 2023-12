Guillermo Moreno: “Insfrán es la referencia indiscutible de la organización del movimiento peronista”

El licenciado en Economía, empresario y político argentino, Guillermo Moreno, brindó una entrevista exclusiva al programa Clave Política emitido por Canal 3 y, en declaraciones recogidas por esta Agencia, se refirió a la figura del gobernador, Gildo Insfrán, como así también analizó cómo el peronismo debe reorganizarse en los próximo cuatro años.

En principio, reconoció que “los dos últimos gobiernos, tanto de (Mauricio) Macri como de Alberto (Fernández), sobre todo el de Macri fue muy malo y hay que reconocerlo fue muy difícil”.

“(Sergio) Massa hizo lo que pudo, creo que puso el cuerpo, mirado con retrospectiva es un milagro los votos que sacó Massa y tiene mi respeto, pero el desenlace hasta podía ser evidente. Obviamente en el fragor de la pelea uno siempre quiere ganar pero después te dabas cuenta que no estaban las condiciones para eso”, sostuvo.

En ese marco, Moreno indicó que Javier Milei “ganó en ley de juego y cumplió con la Constitución (Nacional)”, por lo que “es un hombre de la legalidad, por eso le van a dar el diploma, también sacó los votos así que tiene legitimidad”.

“¿Cuál sería el problema entonces? Que no tiene la verdad. La política es la búsqueda de una propuesta basados en lo que nosotros los peronistas pensamos que hay verdades inmutables: el amor, la justicia, la solidaridad, que no precisa demostración, que es como tenemos que construir la sociedad, lo hacemos a través de una doctrina, entonces somos capaces desde nuestra doctrina de decir: los respetamos, es legal, pero no tienen la verdad”, explicó.

Y agregó: “Hay que prepararse, porque un gobierno que no tiene la verdad, no es posible que resuelva los problemas, es muy duro lo que digo, pero hablar y opinar no es poner ningún palo en la rueda; y sólo con la verdad se puede hacer grande a un país y feliz a un pueblo”.

En este punto, el economista consideró que el peronismo debe “recuperar la organización” que lo hizo poderoso, “siempre de abajo para arriba”, porque “el ego no nos hace bien”, por lo que, ratificó, “hay que poner al movimiento en marcha porque cuando eso pasa, el triunfo es lo que nos espera”.

“Así que hay que esperar, con paciencia, que Milei gobierne, no ponerle palos en la rueda pero tener claro que no tiene la verdad, porque si no nos confundimos, sólo tiene legalidad y legitimidad; alcanza para que tome todas las decisiones que quiera pero no tiene la verdad y esas mismas decisiones van a ir llevando a una situación que se va a ir viendo con el transcurso del tiempo”, aseveró.

La referencia indiscutible del peronismo

Asimismo, Moreno habló sobre la figura de Insfrán como dirigente justicialista y dijo que “es la referencia indiscutible de la organización del movimiento peronista”.

“Con organización vamos a volver a la victoria, con líderes indiscutibles, exitosos, como el compañero Insfrán, pero hoy le tenemos que pedir a los empresarios que tengan paciencia y tiempo porque están muy preocupados, no sólo los empleados estatales”, señaló.

Y añadió: “Cuando uno entra a Formosa se tiene que hacer la señal de la cruz, al menos los que somos cristianos, porque entra en el templo peronista. (Insfrán) es el único compañero que yo conozco que ningún peronista, a lo largo y ancho del país, que le hace una crítica”.

En este punto, el licenciado aseguró que “no saben la ventaja que tienen en tener un compañero que nadie critica, todos valoran”; y recordó cuando fue congresal nacional del Partido Justicialista (PJ): “Cuando Insfrán levantaba la mano, 900 congresales del PJ que no somos bebés de pecho, hacíamos silencio”.

“Por lo tanto estamos ante una presencia dirigencial que se impone porque se le reconocen los atributos, porque yo lo veo al Gobernador en los actos y es el primero en llegar y el último en irse; y le habla a los funcionarios diciéndoles que lleguen temprano y entren a los actos por atrás para estar con la gente, hablar, y eso en el peronismo se perdió y lo vamos a recuperar desde el interior”, aseguró.

La única revolución posible

Por último, consultado sobre cómo considera que el peronismo debe interpelar a las nuevas generaciones, Moreno respondió, contundente, que “con gestos de amor, no con intriga ni reproches”.

“A mí me tocó debatir con los jóvenes de La Libertad Avanza (LLA) y me he llevado sorpresas. El joven que preside LLA dijo: nosotros elegimos a Milei para que nos represente, pero lo vamos a evaluar por los resultados”, contó.

Y analizó: “Hace mucho tiempo que los jóvenes, que no son casualmente los de Formosa, no tienen una expresión así para lo que era la conducción del espacio, no escuché a ninguno diciéndole eso a Alberto Fernández, no hubiésemos llegado a esta situación”.

Por eso, el economista consideró que, si el próximo gobierno no cumple con los objetivos, “que le deseamos toda la suerte pero sabemos que no tiene la verdad, ¿qué va a pasar con esos pibes?”, preguntó.

“¿Vamos a permitir que se frustren o los tenemos que convocar a la única revolución posible que hay en la Argentina? Que no es la anarcocapitalista, no es la de Milei, sino la inconclusa peronista”, finalizó.