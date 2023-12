"El regreso de la casta"

A pocas horas de que Javier Milei asuma la presidencia de la Nación, electo por la mayoría del pueblo argentino, ríos de tinta corren por estas horas aciagas, donde la incertidumbre y el misterio, dominan la escena y en todos los órdenes de la política.Y no es para menos: las ideas de Milei con las que compró a sus votantes hoy quedaron atrás: las promesas explosivas del candidato autoproclamado “libertario anarcocapitalista”: dolarización de la economía argentina; eliminación del Banco Central; bajar de un “hondazo” la inflación; eliminar la Escuela Pública y Gratuita; “la salud no es un derecho”; otorgar un Boucher a los estudiantes, eliminación de la Obra Pública, entre otras propuestas y promesas imposibles de que se cumplan. O sea, mintió descaradamente durante toda su campaña electoral, para que los argentinos, poco memoriosos y con evidente falta de responsabilidad cívica y social, los votaran a mansalva y sin medir las consecuencias: la verdad es que “les pintaron pajaritos en el aire”.A partir del Lunes, se develará el verdadero rostro del gobierno de La Libertad Avanza, y todos los pronósticos y las noticas que a diario asoman, con idas y vueltas para conformar a pleno el Gabinete Nacional, son los vaivenes que destacan sobre todo por una evidente desorganización y contradicciones, es la regla liberal hasta el día de la fecha.Pero, ¿será que el que verdaderamente nos gobierne a partir de este lunes 11 de Diciembre, será realmente Javier Milei?. O será un co-gobierno con Mauricio Macri y toda la runfla del PRO y del radicalismo? Las cosas están por verse en toda su extensión y crudeza en éstos primeros tres meses por venir. La cooptación y apropiaciónNo menos preocupante es ver cómo el macrismo se ha infiltrado escandalosamente en las filas del espacio de Javier Milei; la designación del Toto Caputo al frente del Ministerio de Economía es, -tal como lo dijo el libertario-, es una aberración. Creer que la persona que nos edeudó por cien años y pertenece al establishment financiero internacional nos va a sacar hacia adelante, es una utopía. El nombramiento de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, lo dice todo: más represión y brutalidad para los caídos y para los que se atrevan a protestar.Y si de aberraciones se trata, una de las peores y de máxima actualidad, es la falta de ética en la política y en los políticos: Desde la irrupción del PRO en la arena política nacional, la falta de ética y moral han sido sus principales espadas con que atravesó a toda una sociedad argentina colonizada por los medios hegemónicos de comunicación, quienes durante las 24 horas taladran la conciencia y el sentido de percepción de la gente; inoculando odio, frustración, ira y resentimiento que han sido la constante durante toda la campaña electoral en la Argentina.Estamos viviendo la era de la inmediatez; la era del “yá, y hoy lo quiero”, si bien todo lo tenemos a un “click” de distancia, en el terreno de la política lo más notable es que hemos perdido la paciencia y la noción de que cualquier promesa electoral que nos presenten, ya se lo toma como cierta; y eso ha pasado con Milei; hizo muchas promesas fantásticas para las mentes del hoy, aquí y ahora, pero que al día de la fecha ya se perdieron como humo en el aire. Estamos en la Argentina y comienza un nuevo tiempo; un nuevo tiempo de desafíos y sobre todo de “resistencia”; la ultraderecha que caracteriza al espacio de Milei, viene con todo y por todos; por tu laburo, por tus derechos conquistados a sangre y fuego, por nuestras riquezas naturales, por las privatizaciones de nuestras empresas que generan riqueza y soberanía energética: no no es la campaña del miedo; el breve tiempo más, se conjurará una de las más terribles formas de gobierno: un gobierno protofascista y se dará en la medida en que avance sus días de gobierno.Y para ello, sólo hace falta la complicidad de otros actores y sectores políticos y sindicales. Algunos sectores sindicales, -totalmente atomizados-, por ejemplo, que, hasta el día de hoy, no hay salido a expresarse públicamente; ya sea por tener una voluntad de diálogo o para salir a la calle para resistir cualquier medida que atente contra los derechos de los trabajadores argentinos y puede ser muy doloroso para todos. Por ello, el gran desafío de estas horas es comenzar a reconstruirnos como personas; reconstruirnos como dirigentes sociales que no supimos empatizar con aquellos jóvenes y no tan jóvenes que decidieron votar una propuesta que incluye incertidumbre, que incluye incoherencias y promesas realmente delirantes. Y para ello se debe realizar una profunda discusión hacia adentro del movimiento del campo nacional y popular, sin dejar de lado a nadie ni jubilar a nadie. Todos somos importantes y tenemos ideas para aportar a partir de ahora, a partir de este nuevo tiempo de desafíos, nuevo tiempo de luchas y de resistencia, pacífica pero firmes. La suerte está hechada; Milei es Presidente y la Casta que él decía que iba a destruir, está de vuelta e inserta en el propio corazón del león. ES MI OPINIÓN.-