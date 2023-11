Ya superan las 1500 tomografías efectuadas en el Hospital de Ingeniero Juárez desde que se inauguró ese servicio

Gracias a la instalación de un equipo de alta gama, que entre sus características, emite las instrucciones a los pacientes en español, como también en los idiomas originarios toba y wichí.Desde su habilitación en diciembre del 2022, el Hospital de Ingeniero Juárez lleva concretadas un total de 1541 tomografías, a pacientes oriundos de María Cristina, Lote 8, El Chorro, El Potrillo, El Quebracho, Pozo de Maza, Vaca Perdida, La Rinconada, Teniente Fraga, Pozo Yacaré, Los Chiriguanos, entre otras comunidades, pueblos y parajes de la zona. Y alcanzando, solo en el último trimestre, 635 estudios.Asimismo, cabe destacarse que el servicio, trasciende las fronteras provinciales porque también se presta, con igual calidad de atención y gratuidad, a pacientes provenientes de las provincias limítrofes de Salta y de Chaco.Sobre eso, el director del hospital juarense, doctor José Fernández, comentó que el tomógrafo con el que cuentan “es de última generación y desde nuestra localidad hasta la ciudad más importante de Salta que es Orán, que es un trayecto de 300 km, sobre la ruta 81, no hay otro tomógrafo con las características que tiene el nuestro”.“Por lo tanto, tenemos no solo un número importante de pacientes de nuestro distrito sino que, a su vez, vienen a hacerse el estudio nuestros vecinos de Salta y los que se suman desde la provincia del Chaco”, señaló.Mencionó que el tomógrafo es un equipo helicoidal y una de sus características importantes “más que nada teniendo en cuenta que nuestra zona es multicultural”, es que tiene la posibilidad de grabar en distintos idiomas las instrucciones que se dan a los pacientes, “y por supuesto, en wichí y toba para nuestros pacientes originarios, además del hacerlo en español”.Seguidamente, Fernández destacó que el tomógrafo funciona a demanda, todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos y feriados. “Es decir que el servicio de tomografía está disponible para los pacientes que necesitan hacerse este estudio, todos los días del año, sin necesidad de solicitar turno previo”, remarcó.Avanzó, expresando con orgullo que el hospital tiene “la enorme satisfacción de que el equipo es operado por dos jóvenes profesionales, nacidos en Ingeniero Juárez: el licenciado en bioimágenes Orlando René Coronel y la licenciada Milena Delgado”.Interconexión digital: hito en la salud pública de FormosaEn tanto explicó, que está interconectado las 24 horas con el Hospital Interdistrital Evita, ya que a través de la conectividad que tenemos por fibra óptica, cuando estamos haciendo el estudio, la misma imagen que estamos viendo nosotros aquí en el hospital, la ven en simultáneo los especialistas en diagnóstico por imagen del Evita, en tiempo real”.Y valoró que “gracias a esa interconexión digital de la red pública de salud, al ver ellos, las imágenes que le enviamos, nuevamente nos reenvían el informe con el diagnóstico y el tratamiento que debe seguir el paciente”.Sostuvo que eso “es muy importante” porque, por un lado, evita el traslado del paciente hacia otros efectores para hacerse una tomografía, y por otro, porque teniendo la respuesta inmediata de los profesionales en cuanto al diagnóstico y tratamiento, también, en muchos casos, se evita el traslado del paciente.Entre las tomografías hechas con mayor frecuencia, nombró: de abdomen, de pelvis y de cerebro. Y respecto a las detecciones más habituales amplió: miomas, tumores uterinos benignos, cáncer de cuello de útero, ataque cerebrovascular (ACV), quistes, derrame pleural, entre otras patologías.En el cierre, el funcionario sentenció “Esto es todo un logro, gracias a la inversión que hizo el Gobierno de la Provincia de Formosa, no solo en el equipo de tomografía de alta gama que tenemos hoy en el hospital de Ingeniero Juárez y en otros hospitales de la provincia, sino también en la instalación de fibra óptica a lo largo y ancho del territorio”.“Esa acertada y comprometida decisión que el Gobernador tiene con las formoseñas y formoseños, hizo posible que, en todos los distritos sanitarios contemos hoy con estos equipos de avanzada tecnología, que es el soporte de un recurso humano calificado. Y a la vez, que tengamos acceso a la conectividad y podamos darle la utilidad necesaria, siempre teniendo como prioridad el cuidado y la salud de nuestros pacientes”, finalizó con énfasis.